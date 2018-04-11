بنوك عالمية ترغب في إنشاء فروع بالبلاد البنك المركزي: مليار دولار عائدات الذهب العام الماضي



07:07 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



كشف محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر عن طلبات دفعت بها بنوك أجنبية لإنشاء فروع لها بالسودان بينها بنك تركي وروسي وأثيوبي وآخر خليجي، وأعلن منحها الموافقات المبدئية لإنشاء الفروع بالسودان.



وأعلن بلوغ عائدات صادرات الذهب خلال العام 2017م أكثر من مليار دولار.



وقال عبد القادر خلال تقديمه بياناً أمام البرلمان عن أداء الجهاز المصرفي للعام 2017 أمس "الثلاثاء"، إن الودائع المصرفية بلغت بنهاية العام الماضي "150" مليار جنيه، وبلغ إجمالي المال بالمصارف "211" مليار جنيه، وارتفع التمويل المصرفي الممنوح من المصارف من "64" ملياراً إلى "99.7" مليار جنيه، وعزا المحافظ تراجع سعر صرف العملة الوطنية العام الماضي بصورة ملحوظة لزيادة التزامات الدولة والقطاع الخاص وزيادة استخدام موارد النقد الأجنبي التي تراجعت بسبب انخفاض الإنتاج النفطي، وعدم وفاء حكومة جنوب السودان بسداد مستحقات البلاد من رسوم عبور النفط، وأعلن الاستمرار في مواصلة الجهود خلال العام الحالي لاستعادة العلاقات المصرفية العالمية واستقطاب مزيد من موارد النقد الأجنبي بالتركيز على شراء الذهب والاستمرار في إحكام العملية الإشرافية والرقابية على المصارف لضبط المعاملات المصرفية والاستفادة من حصائل الصادر ومواصلة الجهود لضبط وتنظيم سوق النقد الأجنبي وترشيد استخدام الموارد الأجنبية وتوجيهها للأولويات، وإعطاء مزيد من الحوافز لاستقطاب موارد السودانيين بالخارج.