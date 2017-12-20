بمنبر طيبة برس منظمة الشفافية السودانية تستعرض تقرير النزاهة الوطني



10:26 PM December, 20 2017 سودانيز اون لاين

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يستضيف المنبر الصحفي بطيبة برس منظمة الشفافية السودانية، لإستعراض تقرير النزاهة الوطني (National integrity system)، المعروف إختصاراً بالـ (NIS)، بعد أن سلمت صوراً للسادة وزير العدل والنائب العام، و يتضمن التقرير 4 محاور رئيسة في المجالات ذات الصلة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السودان وهي التطورات السياسية، تحديات مكافحة الفساد، التطورات في مكافحة الفساد ومؤسسات وتشريعات واستراتيجيات مكافحة الفساد .. الجدير بالذكر أن المنظمة سلمت صوراً من التقرير للسيد وزير العدل والسيد المدعي العام.

يبدأ المنبر في الواحدة (PM 1:00) من ظهر يوم السبت 23 ديسمبر 2017م، بقاعة طيبة برس، ببناية الخطوط البحرية الطابق الأول.

الدعوة للصحفيين والإعلاميين والمهتمين كافة.

