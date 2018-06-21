بمناسبة يوم اللاجئ العالمى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين تجددان التزامهما ب

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بمناسبة يوم اللاجئ العالمى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين تجددان التزامهما ب

    00:20 AM June, 20 2018

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    بة يوم اللاجئ العالمى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين تجددان التزامهما بالوقوف مع اللاجئين فى السودان
    الخرطوم ،السودان – 20 يونيو 2018 (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين): تحتفى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التى تعرف بالوكالة الدولية للاجئين ومعتمدية اللاجئين بيوم اللاجئ العالمي للعام 2018 في يوم 20 يونيو بالدعوة إلى التضامن مع اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يعني بهم. وفي هذه المناسبة تود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تثمن الضيافة التاريخية والمستمرة التى يقدمها شعب وحكومة السودان للاجئين الباحثين عن الملاذ الآمن فى البلاد على مدى العقود الخمسة الماضية.
    وقالت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن السيدة نوريكو يوشيدا:- " ومع وجود غالبية اللاجئين خارج المعسكرات ، خاصة اللاجئين من جنوب السودان ، أود أن واشكر وأقدر الدور الذي تلعبه المجتمعات المحلية التي غالبا ما تكون هى أول من يساعد اللاجئين والعائدين عند وصولهم ".

    وأضافت السيدة يوشيدا: - " انا أفتخر أيضاً أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ هذا العام يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لعمل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في خدمة ودعم والوقوف مع اللاجئين في السودان. اسمحوا لي أن أحيي الجهود الكبيرة التي يبذلها كل عامل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة والشركاء الآخرين من أجل تخفيف معاناة وإيجاد حلول طويلة الأجل لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب والاضطهاد في بلدانهم الأصلية."

    من جانبه ، أوضح معتمد اللاجئين المهندس حمد الجزولي :- " لقد أبقى السودان أبوابه مفتوحة لعقود من الزمن أمام الفارين من الحرب والجوع والمشقة وذلك بدافع من تقاليده الطويلة في استضافة اللاجئين على الرغم من ندرة موارده الخاصة".
    وأكدت ممثلة المفوض السامى للأمم المتحدة للاجئين ومعتمد اللاجئين التزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين بمواصلة جهودهما والعمل جنبا الى جنب لدعم اللاجئين في السودان بكل الوسائل المتاحة ، بالتعاون مع المجتمع الدولي حتى يتسنى لهم العيش في أمان وكرامة إلى أن تسمح لهم الظروف بالعودة إلى أوطانهم."

    وقد أصبح أصبح السودان موطنًا لاحدى أكبر اعداد اللاجئين في المنطقة بما في ذلك اللاجئين من جنوب السودان وإريتريا وسوريا واليمن ودول أخرى. ووفقاً لحكومة السودان تستضيف البلاد ما يقدر بنحو مليوني لاجئ وطالب لجوء.

    ووفقاً للإحصاءات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فأن 68.5 مليون شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2017 ، بما في ذلك 25.4 مليون لاجئ و 40 مليون نازح داخلي و 3.1 مليون طالب لجوء. وكان من بين هؤلاء 16.2 مليون شخص أصبحوا نازحين خلال عام 2017 نفسه إما للمرة الأولى أو بشكل متكرر - مما يشير إلى وجود عدد كبير من الأشخاص فى حالة نزوح وتنقل وأن ما يعادل 44،500 شخص يجبروا على النزوح كل يوم وان هناك نازح واحد كل ثانيتين.
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