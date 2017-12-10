بمشاركة عدد من الفنانيين والدراميين حفل مشروع هولا الجمعة القادمة بالمتحف القومي لدعم مكتبة الدلنج



09:01 PM December, 10 2017 سودانيز اون لاين

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الخرطوم:الايام

يحتضن المتحف القومي الجمعة القادمة فعاليات ختام حملة جمع الكتب لمكتبة الدلنج العامة الذي ينظمه مشروع القرن الافريقي لتدريب وتعليم القيادة الشبابية(هولا)في وقت أطلقت فيه قيادة المشروع نداء موسع للمساهمة في دعم مشروع المكتبة العامة التي ينتظر اقامتها في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وقالت مديرة المشروع عبير عبدالحفيظ انهم يتوقعون مشاركة واسعة في حفل الجمعة الذي يحيه عدد من الفنانيين الي جانب مشاركة مقدرة من المسرحيين والدراميين واضافت عبير تذكرتنا للفعالية كتاب لدعم المكتبة العامة بالدلنج واوضحت ان مشروع هولا الذي يموله الاتحاد الاوربي وينفذه المجلس الثقافي البريطاني بشراكة محلية مع عدد من المنظمات المحلية وعلي راسها منظمة منتدى الشباب وبدعم من وزارة الشباب والرياضة الاتحادية هو مشروع اقليمي ينفذ بكل من السودان وجنوب السودان واثيوبيا.

الهدف منه دعم الشباب في السودان حتي يكونوا اكثر فاعلية ومشاركة في قضايا مجتمعاتهم وقيادة عمليات التنمية والمساهمة في التغيير الايجابي وأشارت عبير الي انهم دربوا حوالي 500 شاب وشابة بالمشروع وقالت عبد الحفيظ انهم نفذوا عشرة مشروعات في ثمانية ولايات وهي الشمالية-نهرالنيل-النيل الازرق –النيل الابيض-جنوب كردفان –الخرطوم-كسلا-القضارف وتابعت(المرحلة الثانية من المشروع نعمل في مشروع زراعي اقتصادي اجتماعي للشباب بمنطقة الحامداب بولاية نهر النيل اما الولاية الاخري هي جنوب كردفان ولدينا مشروع خاص تحت شعار (ادينا نقرا)باقامة مكتبة عامة بالدلنج للشباب الذين تعرضوا لاحباط حاد خلال فترة الحرب الامر الذي أدى الي تراجع دروهم في المجمتع وعزوفهم عن المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم و العمل العام لذلك جاء هذا المشروع استجابة الي رغبتهم الطموحة في الاطلاع والتثقيف والمشاركة في القضايا التي تهم المجتمع. وأشارت عبير الي ان مناشدتهم للجمهور للمساهمة في مد المكتبة بالكتب الثقافية والفكرية والفنية وجدت صدي واسعة ومساهمة مقدرة واردف(نتوقع المزيد )وردا علي سؤال اماكن استقبال مساهمة الجمهور بالكتب قالت لدينا مراكز في جامعة الخرطوم والاحفاد ومقهي ايزيس وسودان كافيه اهابت عبيرعبد الحفيظ الجمهور لحضور اليوم الختامي منتصف الشهر الحالي بالمتحف القومي.ولفتت عبير الي انهم وجدوا دعم كبير من عدد من الجهات الرسمية والشعبية مثل معتمد الدلنج ومنظمة بوارق الامل وتابعت(نطمح لمزيد من التعاون والدعم مستقبلا).



