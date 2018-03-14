بلاغات في مواجهة فنانين ومنظمي حفلات بالخرطوم



07:41 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عيسي جديد

قال رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية في ولاية الخرطوم، حسن إسماعيل: إن المجتمع أصبح الآن يعيش فوضى كبيرة في مجال البيئة، الأمر الذي يحتاج إلى مجهودات كبيرة لإزالة هذه التشوهات البيئية.وأشار إسماعيل خلال مخاطبته، المنبر الدوري لوزارة الثقافة والإعلام بالخرطوم أمس إلى أن هنالك تعدياً كبيراً على البيئة خاصة من جهات التصنيع والتعدين والسيارات غير المطابقة للمواصفات. من جهته كشف مدير ادارة المخالفات بالمجلس الأعلي للبيئة والترقية الحضرية والريفية ياسر أبوالخير عن فتح خمس بلاغات لخمسة فنانين ومنظمي حفلات غنائية بسبب مخالفات الملصقات الإعلانية العشوائية.



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