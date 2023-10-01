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بـيان عـاجل مؤتمر البجا المكتب القيادي يشيد بالاتفاق الاطاري
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10:08 PM January, 10 2023
سودانيز اون لاين
مؤتمر البجا-السودان
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رابط مختصر
يتابع مؤتمر البجا بدقة الاحداث السياسية الجارية علي الساحة السياسية, وخاصة بما يجري حول الاتفاق الاطاري, الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير قادة الجيش السوداني في ديسمبر الماضي.
ينص الاتفاق على تدشين مرحلة انتقالية يقودها مدنيون لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويسعي إلى إنهاء الأزمة السياسية، التي صاحبت انقلاب البرهان في أكتوبر الماضي.
ينص الاتفاق أيضاً على عملية شاملة لإعداد الدستور وتنظيم عملية انتخابات بإشراف أممي ودولي.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش من الحياة السياسية لضمان إنشاء نظام ديمقراطي، وتحديد الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات واسعة من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.
يري مؤتمر البجا المكتب القيادي ان الاطاري جاء ليحقق الكثير من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. جاء الاثفاق نتيجة لثورة عنيفة متواصلة اشعلها الشباب في جميع انحاء القطر. ضحي الشباب بارواحهم وبدمائهم, وسقط الاف الجرحي والمعوقون.
بإصرارهم الثوري وتضحياتهم المتواصلة حقق شبابنا هذا الإنجاز, هذا الإنجاز وان لم يكن متكاملا, الا انه يعتبر خطوة إيجابية في مسار الثورة. والثورة هي عبارة عن مجمل إنجازات تتحقق في مسارها.
ومن هذا المنطق يؤيد مؤتمر البجا المكتب لقيادي الاتفاق الاطاري, وان كان ليس نهاية المطاف. فلتتواصل الثورة للحفاظ على ما تحقق وتناضل لتحقيق المزيد من الإنجازات.
الثورة لا يمكن ان تتوقف.
بعد التوقيع علي الاتفاق ظهرت شخصيات علي الساحة, قالت انها تمثل كل الشرق - والشرق منهم برئ - تعارض الاتفاق, وتهدد وتتوعد, وتنادي ببقاء العسكر. يؤكد مؤتمر البجا المكتب القيادي ان هذه العناصر هي من اتباع النظام البائد, ووقفت ودافعت عنه حتي يوم سقوطه.
هذه العناصر تخاف من يوم الحساب, يوم الانتصار الكامل للثورة, حين تسال الجماهير اين ذهبت مليارات الدولارات لتنمية الشرق, التي جاء بها مؤتمر الكويت؟
اين ذهبت أموال صندوق الشرق التي جاءت بها اتفاقية سلام الشرق؟
اين ذهبت أموال إزالة المسكيت؟
يؤكد مؤتمر البجا المكتب القيادي ان للشرق قضايا معقدة يجب حلها, يري مؤتمر البجا المكتب القيادي الا يهمل الشرق حين يسعي شعبنا لوضع حل لتلك المشاكل.
الا ان انتهازيو الشرق جعلوا من قضايا الشرق مطية يسترزقون منها ويتاجرون بها.
وضع رؤي عادلة وواضحة لحل قضايا الشرق يسحب البساط من تحت اقدام المرتزقة المتهافتون، فيتهاوون.
الثورة يجب ان تتواصل ويوم النصر لقريب ويوم محاسبة المرتزقة لقريب.
د. ابومحمد ابوامنة
رئيس مؤتمر البجا المكتب القيادي
10 يناير 2023
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