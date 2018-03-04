بعد وفاة 18 شخصا : شكوك بانتشار مرض السحائى بدولة جنوب السودان



08:58 PM March, 04 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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ابلغت مصادر طبية بدولة جنوب السودان عن حدوث 18 حالة وفاة يُرجح إصابتهم بمرض الالتهاب السحائي، وأشارت تلك المصادر إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص المرض حتى الآن، ولكن يرجح أنه التهاب السحائي. وأوضح اورومو انه تم الابلاغ عن 7 حالات وفاة في مقاطعة اياشى يوم 18 فبراير الماضي، بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة أخرى قبل يومين في مقاطعة توريت الغربية.

أكد حاكم ولاية الاماتونج بجنوب السودان توبوليو البيرو أورومو، وفاة ما لا يقل عن 18 شخصاً نهاية الشهر المنصرم، يُرجح إصابتهم بمرض الالتهاب السحائي. وقال إنهم لقوا حتفهم بعد م بالمرض في مقاطعتي أياشي وتوريت الغربية في فبراير المنصرم.

وأضاف أن السلطات الصحية في الولاية لم تؤكد هذا المرض وأن منظمة الصحة العالمية أخذت عينات لإجراء الفحوصات المخبرية ولكنها لم تكشف عن النتائج حتى الآن.