بعد منع جهاز الأمن لقيام تأبين بابكر عوض الكريم بالشواك شروق ينقل التأبين اضطرارا إلى القضارف

منع جهاز الأمن والمخابرات منتدى شروق الثقافي من إقامة تأبين الشاعر والكاتب والباحث والمربي الأستاذ بابكر عوض الكريم بالشواك مساء أمس الأربعاء ، فتحولنا مجبرين إلى قاعة عدن بمدينة القضارف ، مما تسبب في معاناة لأسرة المرحوم التي شدت الرحال إلى القضارف أطفالا ونساء ورجال . وقد ضاقت القاعة الضيقة على الحضور ، التي هي ملاذنا كلما ضيقوا علينا الخناق ، وقد ظل بعض الحضور وقوفا طوال زمن التأبين ، وتم حرمان الكثيرين من المشاركة بسبب تعسف السلطات الأمنية .
وقد تم الاحتفاء بالقامة السامقة الأستاذ بابكر عوض الكريم بالقضارف ، وألقى ممثل أسرة الراحل المقيم الأستاذ محمد أحمد عوض الكريم ـ شقيق الراحل ـ كلمة كشفت عن جوانب إنسانية مهمة في حياة الراحل .
كما شارك في التأبين الذي جاء تحت شعار ”لا تودعني وسافر..“ وفد من الخرطوم ضم الفنان محمد حسن الذي ألقى كلمة ممثلا لجمعية الصداقة السودانية الاريترية ووعد بطباعة ديوان للراحل . وشارك أصدقاء وتلاميذ الراحل الأستاذ خالد محمد طه و د.خضر الخواض .
ألقى الشاعر مصعب الرمادي قصيدة تحت عنوان "موعد مع القدر" ، وألقت ابنة الفقيد اليمامة بابكر عوض الكريم نصا شعريا . وترنم الفنان الصادق عز الدين بأغنيتين جديدتين من ألحانه ومن قصائد الشاعر بابكر عوض الكريم .
وعدد رئيس منتدى شروق أ.رمزي يحي مآثر الفقيد وشكر المشاركين على تكبد المشاق . وكانت هنالك كلمات أخرى لآخرين وتم الختام بالدعاء للراحل .
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