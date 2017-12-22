بعد منع جهاز الأمن لقيام تأبين بابكر عوض الكريم بالشواك شروق ينقل التأبين اضطرارا إلى القضارف



04:42 AM December, 21 2017 سودانيز اون لاين

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منع جهاز الأمن والمخابرات منتدى شروق الثقافي من إقامة تأبين الشاعر والكاتب والباحث والمربي الأستاذ بابكر عوض الكريم بالشواك مساء أمس الأربعاء ، فتحولنا مجبرين إلى قاعة عدن بمدينة القضارف ، مما تسبب في معاناة لأسرة المرحوم التي شدت الرحال إلى القضارف أطفالا ونساء ورجال . وقد ضاقت القاعة الضيقة على الحضور ، التي هي ملاذنا كلما ضيقوا علينا الخناق ، وقد ظل بعض الحضور وقوفا طوال زمن التأبين ، وتم حرمان الكثيرين من المشاركة بسبب تعسف السلطات الأمنية .



وقد تم الاحتفاء بالقامة السامقة الأستاذ بابكر عوض الكريم بالقضارف ، وألقى ممثل أسرة الراحل المقيم الأستاذ محمد أحمد عوض الكريم ـ شقيق الراحل ـ كلمة كشفت عن جوانب إنسانية مهمة في حياة الراحل .



كما شارك في التأبين الذي جاء تحت شعار ”لا تودعني وسافر..“ وفد من الخرطوم ضم الفنان محمد حسن الذي ألقى كلمة ممثلا لجمعية الصداقة السودانية الاريترية ووعد بطباعة ديوان للراحل . وشارك أصدقاء وتلاميذ الراحل الأستاذ خالد محمد طه و د.خضر الخواض .



ألقى الشاعر مصعب الرمادي قصيدة تحت عنوان "موعد مع القدر" ، وألقت ابنة الفقيد اليمامة بابكر عوض الكريم نصا شعريا . وترنم الفنان الصادق عز الدين بأغنيتين جديدتين من ألحانه ومن قصائد الشاعر بابكر عوض الكريم .



وعدد رئيس منتدى شروق أ.رمزي يحي مآثر الفقيد وشكر المشاركين على تكبد المشاق . وكانت هنالك كلمات أخرى لآخرين وتم الختام بالدعاء للراحل .



