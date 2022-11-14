بعد الصوارمي خالد سعد اعتقال نائب رئيس قوات كيان الوطن اللواء محمد رحمة الله

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11-14-2022, 06:37 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4407

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بعد الصوارمي خالد سعد اعتقال نائب رئيس قوات كيان الوطن اللواء محمد رحمة الله


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  • الزخارف النوبية بقلم سميرة عكاشة
  • المجلس الأعلى للتصوف: نداء أهل السودان مبادرة إخوانية ولدت ميتة
  • علماء (السلطان).. حلفاء (الشيطان)!!بقلم د. عمر القراي
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022م
  • توتر في أقصى شمال السودان إثر قمع وقفة احتجاجية
  • الأصل البشري بين الروائي دان براون وبروفيسور منتصر الطيب و الأستاذ محمود محمد طه
  • نقل (توباك) لزنزانة بديلة بعد إثارة مخاوف على حياته
  • النوبة في الجبال الغربية: يتجاوزون حركة الحلو .. ماذا يعنى هذا؟
  • تعالوا نساعد بعض الاخوه الاعضاء والاخوه الزوار
  • نيتشه: المثير للجدل والفكر
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    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 14 2022
  • علماء (السلطان) .. حلفاء (الشيطان) !! كتبه د. عمر القراي
  • الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير كتبه حسين إبراهيم علي جادين
  • نداء السودان ... أنقذوا بلاد الشمس المشرقة ! كتبه حامد ديدان محمد
  • التكرار والضحك كتبه د.أمل الكردفاني
  • الدولة الأردنية في خدمة قطاع البنوك كتبه د. لبيب قمحاوي
  • السودان نحو الهاوية في ظل عقول الساسة الخاوية كتبه الطيب جاده
  • هل بدأ الكيزان في وضع الفِخاخ أمام حكومة التسوية القادمة؟ كتبه أحمد الملك
  • نجاح المونديال .. تراكم لخبرات وعلم المهمشة كتبه عواطف عبداللطيف
  • يا قائد الجيش ... من سيّس الجيش؟ المهمشة كتبه اسماعيل عبدالله
  • كابوسُ معركة الشجاعية يحبطُ احتمالات الحرب البرية كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • ما هو المطلوب من طير الجنة صوارمي كتبه محمد ادم فاشر
  • اندثار البرهان وتلاشيه كتبه جعفر خضر
  • البرهان كلبة والدة, و شايلة طبنجة إحذروه.. كتبه خليل محمد سليمان
  • عن كلام الجرايد.. كتبه نورالدين مدني
  • سقوط الأخلاق.. سقوط السودان ..! كتبه عثمان قسم السيد
  • واخيرا رجعت فنيله حَسَنٌ تَسْرِيحِه وَلَكِن متي يَرْجِع السودان؟ كتبه علاء الدِّينِ مُحَمَّدُ ابكر























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