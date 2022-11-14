بعد الصوارمي خالد سعد اعتقال نائب رئيس قوات كيان الوطن اللواء محمد رحمة الله

نفذت السلطات الأمنية، حملة اعتقالات واسعة وسط قوات “كيان الوطن” بعد يوم من الاعلان عنه. واعتقلت السلطات، صباح اليوم الاثنين، اللواء محمد رحمة الله نائب رئيس قوات كيان الوطن، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتقال قائد القوات اللواء معاش الصوارمي خالد سعد. وتضم قوات كيان الوطن، فصائل مسلحة من متقاعدي الجيش من الوسط، الشمال، الشرق وكردفان الكبرى، وتطالب القوات بالغاء اتفاق جوبا لسلام السودان.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 14 2022
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