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بسبب حج المؤسسات إجراءات بالبرلمان لسحب الثقة عن وزير الإرشاد والأوقاف

16-04-2018, 08:49 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1811

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بسبب حج المؤسسات إجراءات بالبرلمان لسحب الثقة عن وزير الإرشاد والأوقاف

    08:49 PM April, 16 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    أعلن عضو البرلمان، ممثل دائرة الثورة الغربية بأم درمان عن حزب المؤتمر الوطني عمر عبد الله دياب دفعه بطلب لاستدعاء وزير الإرشاد والأوقاف أبوبكر عثمان والبدء في إجراءات سحب الثقة عنه لعدم تنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي بإيقاف حج قطاع المؤسسات.

    وقال دياب في تصريح لـ"الصيحة" أمس، إن وزير الإرشاد والأوقاف عقد اجتماعاً مع رئيس إدارة حج قطاع المؤسسات بالوزارة حول ترتيبات حج قطاع المؤسسات لموسم الحج المقبل، واعتبر خطوة الوزارة تشير إلى عدم الاعتراف بقرارات البرلمان تحدياً للمجلس الوطني ونوابه، وأضاف: "وزير الإرشاد ضرب بقرار البرلمان عرض الحائط واجتمع أمس مع إدارة قطاع المؤسسات بوزارته لترتيبات حج المؤسسات للموسم المقبل"، وطالب عمر دياب البرلمان بتنفيذ قراراته أو حله وتابع: "على البرلمان متابعة تنفيذ قراراته وإلا ما في ليهو داعي".

    وكان البرلمان أجاز نهاية العام الماضي مقترحاً بإلغاء "حج المؤسسات" المخصص لمنسوبي الخدمة العامة، وألزم وزارة الإرشاد والأوقاف بوضع جدول زمني لخروج الحكومة من إجراءات تنظيم الحج والعمرة، وبرر مقدم الطلب البرلماني عمر دياب طلب إلغاء حج المؤسسات لاعتباره تمييزاً لمنسوبي الدولة على بقية فئات الشعب السوداني.
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