بسبب أزمة الوقود وتعطُّل الحصاد عمال أجانب يُضرمون النار في محصول الذرة بالقضارف



11:29 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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القضارف: عمار عوض



أضرم عمال أجانب يعملون في المشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية بالقضارف النيران في كميات من الذرة بمنطقة حسكنيت بعد أن فشل صاحب المشروع في الحصول علي وقود لإكمال عملية الحصاد مما أغضب العمال ودفعهم لإضرام النيران بعد أن مكثوا أكثر من أسبوعين في انتظار بداية عمليات دق الذرة،



وحذر أمين أمانة الزراع بالمؤتمر الوطني عبد المجيد علي التوم من تلف 40% من المساحات المزروعة من محصولي القطن والذرة بعد توقف عمليات الحصاد لانعدام الوقود، مبيناً أن المنطقة الشمالية بالقضارف شهدت حالات نفوق في الماشية واحتكاكات بين الرعاة والقبائل والمزارعين بعد أن فشلوا في الحصول على الوقود، مبيناً أن سعر برميل الجاز تجاوز مبلغ (4) ملايين جنيه، وكشف عن تسرب كميات كبيرة من الوقود عبر التخزين من قبل ضعاف النفوس، مطالباً بضرورة التوزيع العادل وتدخل رئيس الجمهورية لتوفير الوقود لحصاد بقية المحاصيل والعمل على إنجاح الموسم الزراعي القادم، مشيراً إلى عجز المزارعين عن الحصول على كميات الجازولين للتحضير للموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية التي سوف تنعزل عن الولاية في أواخر هذا الشهر.