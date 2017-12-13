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اخر لحظة

اخر لحظة

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بريطانيا تطالب السودان بإصلاحات

02:48 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخر لحظة

عبرت بريطانيا عن مخاوفها بشأن أوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي يحتاجها السودان بشدة، عقب مباحثات بين وزيري خارجية البلدين بلندن أمس، وأجرى وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور مباحثات ثنائية مع نظيره البريطاني، كما افتتح ملتقى اقتصادي بين البلدين.

وقالت السفارة البريطانية بالخرطوم في تغريدة على (تويتر) طبقاَ لـ(سودان تربيون) (أثار الاجتماع البناء بين وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مخاوف المملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة)، وبحسب المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر فإن غندور أجرى صباح أمس مباحثات ثنائية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن (ناقشت العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين والتعاون المستمر في كافة المجالات تحت مظلة الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا، والذي انتظم منذ العام 2016 وعقدت آخر جولاته في لندن في أكتوبر الماضي)، وأضاف بيان للخضر أن اللقاء تطرق كذلك للأوضاع الاقتصادية في السودان خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، وقال (قدم وزير الخارجية تنويراً حول مجريات الأوضاع في السودان بعد الحوار الوطني الذي استمر لمدة عامين بمبادرة من الرئيس البشير)، وتابع (كما قدم شرحاً لدور السودان في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة مع دول الجوار في الصومال وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وكذلك قضايا المياه، كما تطرقت المباحثات للأوضاع في اليمن وتداعيات أزمة الخليج وجهود السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها).

من جانبه أشار وزير الخارجية البريطاني ـ بحسب الخضر ـ إلى أهمية إكمال مسيرة الإصلاح ومواصلة مساعي إحلال السلام والمحافظة على الحريات في السودان. إلى ذلك خاطب غندور الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي السوداني البريطاني في لندن، صباح الثلاثاء، معدداً فرص الاستثمار في السودان بعد رفع العقوبات الأميركية، وأبدى الوزير بحسب المتحدث باسم الخارجية أن تساعد الفعالية في التعريف بفرص الاستثمار والتجارة في السودان، وخاطب جلسات المؤتمر من الجانب السوداني وزير النفط والغاز ووزير الدولة بالاستثمار، وشارك من القطاع الخاص السوداني عدد من رجال الأعمال، وأمن المتحدثون في الملتقى على ثروات السودان المتعددة والمتنوعة باعتباره بوابة لأفريقيا. |Articles |News |مقالات |بيانات