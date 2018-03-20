برمة ناصر: اعتُقلت بسبب التعبير عن وجهة نظري السياسية



05:30 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الهضيبي يس



قال نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة إن سبب اعتقاله مؤخراً من قبل السلطات جاء عقب التعبير عن وجهة نظره السياسية وتأكيده بأن السودان بات على حافة الهاوية.



وأضاف برمة في تصريح لـ(الصيحة) أن تغيب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن السودان حالياً له من الأسباب والمسوغات الكافية منها مؤتمر باريس لقوى نداء السودان الذي انتهى مؤخراً، وتم انتخاب المهدي رئيساً له، فضلاً عن ترتيب للقاء من المتوقع أن يكون في مقبل الأيام يجمع الصادق المهدي برئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي لتفعيل خارطة الطريق الموقعة مسبقًا بين المعارضة والآلية.



ودعا برمة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور باعتبار مسألة حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع، وعلى الحكومة أن تعي أن هذه الطريقة لن تفضي إلى وفاق أو سلام بالبلاد كما تدعي تحقيق ذلك الأمر.