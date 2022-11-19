برمة: العسكريون يبحثون عن ضمانات من المدنيين قبل تسليم السلطة

كشف رئيس حزب الأمة المكلّف فضل الله برمة ناصر، عن بحث العسكريين لضمانات من المدنيين قبل تسليم السلطة لهم.
ولفت برمة بحسب صحيفة السوداني الصادرة، السبت، إلى أنّ البحث عن الضمانات ليس فقط من طرف المدنيين والشارع، ومذكرًا بحديث نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بعدم إمكانية تسليم السلطة وهناك من”يسنّ لهم السكاكين”.
وأشار برمة إلى أنّ الاتّفاق الذي تمّ بين الحرية والتغيير والمكوّن العسكري ليس نهائيًا، بل فقط إطاري ويقبل كل شئ ليقود إلى الوفاق، قاطعًا بأنّهم يرحّبون بكلّ من يؤمن به وبأنّه يوّحد الكلمة
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