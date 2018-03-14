برلماني يناشد البشير إطلاق سراح معتقلين شملهم عفو رئاسي منذ سنوات



06:09 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



ناشد عضو المجلس الوطني متوكل محمود التجاني رئيس الجمهورية المُشير عمر البشير إطلاق سراح ثلاثة من منسوبي حركة العدل والمساواة حكم عليهم بالإعدام منذ سنوات بمعية إبراهيم الماظ وآخرين، ونوه إلى أنه أثناء بقائهم في السجن تم إطلاق سراح الماظ وثلاثة آخرين بعفو رئاسي بينما ظل "3" منهم قيد الحبس حتى رغم صدور العفو الرئاسي.



وقال التجاني في تصريح صحفي أمس، إنه بعد صدور العفو الرئاسي بحق المحكومين بالإعدام لم يطلق سراح محجوب أحمد محمد علي "عز العرب" ومعه ابراهيم ويحيى أبكر موسى.



وأوضح أنه دفع بطلب بمعية عضو البرلمان عبد الرحمن صافي النور لمدير جهاز الأمن السابق ووزير العدل عبر لجنتي الأمن والدفاع والتشريع والعدل بالبرمان حول عدم إطلاق سراحهم، وأوضح أن الجهاز نفى وجود معتقل باسم محمود "عز العرب" وأقر متوكل محمود بارتكابهم خطأ بعدم إرسالهم الاسم كاملاً في الخطاب.