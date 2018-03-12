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برلماني يطالب الرئيس بإقالة والي القضارف وحكومته

12-03-2018, 06:42 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1751

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برلماني يطالب الرئيس بإقالة والي القضارف وحكومته

    06:42 PM March, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    طالب عضو المجلس الوطني المستقل مبارك النور، رئيس الجمهورية المُشير عمر البشير بإقالة والي ولاية القضارف وحكومته لفشلها في تنفيذ مشاريع تنموية بالولاية منذ تكليفها بإدارة شؤون الولاية في العام 2015م.

    وقال النور في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، إن والي القضارف ميرغني صالح لا يعلم شيئاً عما يدور في الولاية لأنه يغلق باب مكتبه بصورة يومية ولا يدري ما يحدث في الخارج.

    ووصف منح جامعة القضارف الدكتوراه الفخرية لمساعد الرئيس موسى محمد أحمد وسفير السودان بجنيف مصطفى عثمان والسفير الأثيوبي بالسودان السابق ورجل الأعمال وجدي ميرغني بأنها نوع من "تكسير الثلج" لجهة أنهم لم يقدموا شيئاً لولاية القضارف، وأضاف "إثيوبيا محتلة أرض السودان كيف نكرم ونمنح الدكتوراه الفخرية لمحتل، وهؤلاء لا يستحقون الدكتوراه الفخرية وأولى بها من قدموا للقضارف في شتى المجالات".
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12-03-2018, 08:58 PM

احمد


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Re: برلماني يطالب الرئيس بإقالة والي القضارف (Re: صحيفة الصيحة السودانية)

    هو الرئيس ده لو فيه حته خير حقوا يقيل نفسه ويخارجنا لانه فاشل كبير لكنه خايف من الجناءيه
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