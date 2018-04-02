برلماني يدعو سكان النيل الأبيض إلى عدم استقبال الرئيس السوداني



09:08 PM April, 02 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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دعا البرلماني المستقل عن دائرة تندلتي أحمد صباح الخير النواب والمواطنين بولاية النيل الابيض إلى عدم الاحتشاد والخروج لاستقبال الرئيس السوداني بحجة انها لن تحقق الهدف المرجو منها.

وأعلن مقاطعته للزيارة باعتبارها ضياع للمال العام، وقطع صباح الخير في تصريحات اليوم الأحد أن الزيارة خالية من المشاريع الحقيقية التي ترتقي لان يفتتحها رئيس جمهورية، وقال الولاية خالية من اساسيات التنمية، مستشهداً بازمة المياه التي تشهدها تندلتي.

واكد أن سعر برميل الماء بلغ سعر (60) جنيهاً، بالرغم الترامات رئيس الجمهورية في زيارته السابقة للولاية بحل المشكلة وتحقيق مشروع (زيرو عطش)، الذي وصفه بـ(الصفر الكبير).