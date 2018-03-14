برلماني يتهم وزيراً اتحادياً بالتزوير وسرقة استحقاقات منسوبي الحركات المسلحة



07:38 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



اتهم عضو البرلمان، رئيس حزب حركة تحرير السودان مبارك دربين وزير الدولة بوزارة الثقافة مصطفى تيراب بتزوير كشوفات بأسماء وهمية لألف من المقاتلين التابعين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات سلام لدمجهم بواسطة مفوضية التسريح وإعادة الدمج.



ووصف دربين في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، هذا الأمر بالفساد، وقال إن الغرض من ذلك هو سرقة استحقاقات منسوبي الحركات المسلحة وصرفها لغير المُستحقين، وأضاف تيراب " وزير أمي لا يستطيع الكتابة أو القراءة لكنه عين شخصاً آخر ليقوم بتزوير الكشوفات بولاية جنوب دارفور".



وطالب دربين مفوضية التسريح وإعادة الدمج بفتح تحقيق حول ما حدث من تزوير لكشوفات المقاتلين بولاية جنوب دارفور، وقال إن كل قادة الحركات المسلحة التي تحولت لأحزاب سياسية بعد توقيع اتفاقيات سلام مع الحكومة ليس لديهم علم بما يقوم به مصطفى تيراب حول كشوفات المقاتلين رغم أنهم معينون بهذا الأمر، وأوضح دربين أن الحركات المسلحة سلمت أسماء مقاتليها للسلطات المعنية تمهيداً لدمجهم أو إعادة تسريحهم منذ العام 2011م، وأضاف "أي كشوفات سلمت للمفوضية بعد هذا التاريخ تعتبر مزورة"، وهدد باتخاذ إجراءات لدى رئاسة الجمهورية حال عدم فتح تحقيق من قبل مفوضية التسريح وإعادة الدمج حول هذا الأمر.