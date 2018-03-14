فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 14-03-2018, 09:11 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

برلماني يتهم وزيراً اتحادياً بالتزوير وسرقة استحقاقات منسوبي الحركات المسلحة

14-03-2018, 07:38 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1751

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


برلماني يتهم وزيراً اتحادياً بالتزوير وسرقة استحقاقات منسوبي الحركات المسلحة

    07:38 PM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    البرلمان: صابر حامد

    اتهم عضو البرلمان، رئيس حزب حركة تحرير السودان مبارك دربين وزير الدولة بوزارة الثقافة مصطفى تيراب بتزوير كشوفات بأسماء وهمية لألف من المقاتلين التابعين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات سلام لدمجهم بواسطة مفوضية التسريح وإعادة الدمج.

    ووصف دربين في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، هذا الأمر بالفساد، وقال إن الغرض من ذلك هو سرقة استحقاقات منسوبي الحركات المسلحة وصرفها لغير المُستحقين، وأضاف تيراب " وزير أمي لا يستطيع الكتابة أو القراءة لكنه عين شخصاً آخر ليقوم بتزوير الكشوفات بولاية جنوب دارفور".

    وطالب دربين مفوضية التسريح وإعادة الدمج بفتح تحقيق حول ما حدث من تزوير لكشوفات المقاتلين بولاية جنوب دارفور، وقال إن كل قادة الحركات المسلحة التي تحولت لأحزاب سياسية بعد توقيع اتفاقيات سلام مع الحكومة ليس لديهم علم بما يقوم به مصطفى تيراب حول كشوفات المقاتلين رغم أنهم معينون بهذا الأمر، وأوضح دربين أن الحركات المسلحة سلمت أسماء مقاتليها للسلطات المعنية تمهيداً لدمجهم أو إعادة تسريحهم منذ العام 2011م، وأضاف "أي كشوفات سلمت للمفوضية بعد هذا التاريخ تعتبر مزورة"، وهدد باتخاذ إجراءات لدى رئاسة الجمهورية حال عدم فتح تحقيق من قبل مفوضية التسريح وإعادة الدمج حول هذا الأمر.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de