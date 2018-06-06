برلماني يتهم رئاسة المجلس الوطني باستهدافه وظلمه



04:34 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



اتهم عضو البرلمان عن دائرة الفشقة بولاية القضارف مبارك النور عبدالله رئاسة البرلمان باستهدافه وظلمه من خلال عدم موافقة رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بقبول مسألة مستعجلة تقدم بها لاستدعاء وزير الداخلية حول أحداث منطقة الشوك بولاية القضارف بين مواطنين وضابط شرطة فضلاً عن عدم تضمين أسئلة دفع بها في وقت سابق في جدول الأعمال، معتبراً الأمر استهدافاً له وللعمل الرقابي الذي يقوم به.



وطالب النور في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، بضرورة تعديل لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني فيما يلي قبول استدعاء الوزراء وعدم ربط الاستدعاء بموافقة رئيس البرلمان ووضع عقوبات صارمة على الوزراء الذين يرفضون المثول أمام البرلمان للرد على الأسئلة لجهة أن هناك عدد من الأسئلة رفض بعض الوزراء الرد عليها وقال "رئاسة البرلمان متساهلة مع الجهاز التنفيذي وأرسلت قبل فترة خطاباً لمجلس الوزراء أعلنت فيه شكواها من رفض بعض الوزراء المثول للإجابة عن أسئلة النواب".