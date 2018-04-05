برلمانية تجهش بالبكاء بسبب جشع التجار

البرلمان – حسن محمد علي أجهشت مزاهر عثمان، النائبة البرلمانية، بالبكاء أمس في مداخلتها حول خطاب الرئيس البشير، في وقت وصفت ما جرى من قبل التجار الجشعين بأنه لا يشبه الشعب السوداني، وقالت عثمان إن ممارسات البعض في الاقتصاد كانت أشبه بالوحوش التي امتصت دم الغلابى والمساكين، وأضافت: “يجب ضربهم ضرب غرائب الإبل”.
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