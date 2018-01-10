منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 10-01-2018, 08:55 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

برلمانية تتهم الوزارة بتحصيل رسوم إضافية من الطلاب وزيرة التربية: امتحانات الشهادة السودانية مدعومة

10-01-2018, 01:38 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1644

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


برلمانية تتهم الوزارة بتحصيل رسوم إضافية من الطلاب وزيرة التربية: امتحانات الشهادة السودانية مدعومة

    01:38 PM January, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر








    البرلمان: صابر حامد

    كشفت عضو البرلمان سمية محمد الهادي عن فرض وزارة التربية والتعليم رسوما إضافية على طلاب الشهادة السودانية بإلزامهم بدفع رسوم مقابل ترحيل وتأمين الامتحانات خلافاً لرسوم الجلوس واستخراج الشهادة، وقالت إن وزارة التربية أصدرت مرسوماً للولايات ألزمت فيها الطلاب بدفع الرسوم الإضافية.

    وقالت وزير التربية والتعليم آسيا محمد عبد الله في جلسة البرلمان أمس "الثلاثاء" رداً على سؤال حول رسوم الشهادة السودانية، إن الشهادة ما زالت محافظة على سمعتها نسبة للإجراءات التي تتخذها منذ التسجيل للامتحانات وحتى إعلان النتيجة، وقالت إن الرسوم المفروضة على الطلاب لا تساوي فقط ثلث التكلفة الكلية للامتحانات وتلتزم الحكومة بدفع بقية التكاليف أي ثلثي التكلفة من خلال دعم الحكومة للامتحانات، مشيرة إلى أن رسوم الشهادة السودانية مفروضة منذ العام 1996م بدفع طلاب المدارس الحكومية مبلغ "25" جنيهاً رسوم جلوس و"31" جنيهاً رسوم استخراج الشهادة ويدفع طلاب المدارس الخاصة "75" جنيهاً رسوم جلوس و"106" جنيهات رسوم استخراج الشهادة، وقالت إن رسوم الطلاب الأجانب "160" دولاراً عدا طلاب دولة جنوب السودان الذين قات أنهم معفون من الرسوم بواسطة رئيس الجمهورية، ونوهت الوزيرة إلى أن تكاليف الشهادة السودانية باهظة يشارك فيها "47" ألف مراقب و"6" آلاف معلم ومعلمة تصحيح، بينما يشارك في أعمال الكنترول "1200" معلم ومعلمة.

    وأكدت وزيرة التربية والتعليم فرض الولايات رسوماً إضافية على طلاب الشهادة السودانية، وأضافت: "رسوم الامتحان "25" جنيهاً لطلاب المدارس الحكومية و"75" جنيهاً للمدارس الخاصة، لكن الولايات تحدد الرسوم بطريقتها"، كاشفة عن إلغاء شهادة إكمال الثانوي وإتاحة استخراج الشهادة السودانية "الرسوب".
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de