24-12-2017, 10:27 PM

نهلة حسن العوني

نهلة حسن العوني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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برعاية وتشريف المستشار الفني بالسفارة امانة المرأة بالنادي السوداني بالرياض تطرح برامجها للدورة الج

10:27 PM December, 24 2017 سودانيز اون لاين

نهلة حسن العوني-

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الرياض : نهله العوني تصوير: احمد بليلة

اكد المستشار الفني بسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية الاستاذ عوض هاشم ان المراة السودانية بالخارج هي صمام امان واستقرار الوطن وان مسئوليتها متعاظمة في هذا الظرف المفصلي واشاد بالمراة السودانية في المهاجر المختلفة وخصوصا بالسعودية وقدم التهنئة للمرأة لدورها الرائد وعطائها المستمر مع الدعوات الصادقة بالتوفيق وأكد ان ما ينشده ان يكون النادي السوداني لكل السودانيين كوعاء جامع ودعا الجميع للعمل على استقرار الوطن ووحدته من اجل الارتقاء بإنسانه وتحقيق غايات أبنائه وطالب الجميع بالتمسك بالقيم الدينية السامية والكلمة الطيبة و المثل السودانية الاصيلة .

حيث أطلقت أمانة المرأة بالنادي السوداني بالرياض باكورة فعالياتها تحت (شعار نحو دور فاعل ورائد للمرأة المهاجرة ) خلال اللقاء التنشيطي الاول بتدشين امانة المرأة بالعاصمة السعودية الرياض وتكريم الرائدات والقياديات بحضور وتشريف رئيس المجلس الاستشاري للنادي السوداني الأستاذ غالب حامد والرئيس المناوب ابوبكر محمد على و نائب رئيس النادي الاستاذ ناصر الفاتح ورئيس القطاع الفئوي الأستاذ احمد نور الدين والقيادي المهندس علي شايب وقيادات النادي والهيكل الإداري ورؤساء القطاعات والمناطق وأمناء الدوائر المتخصصة وحضور انيق من قياديات ورائدات العمل بالمرأة بالنادي .

افتتحت الجلسة بايات من الذكر الحكيم الأستاذ عاطف طه وفي بداية الجلسة رحبت الاستاذه نوال بيرم أمينة المرأة بالنادي السوداني بكافة الحضور بمختلف المقامات السامية وقدمت الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ولسفارة السودان بقيادة السفير عبد الباسط السنوسي سفير السودان بالمملكه العربية السعودية لرعايتها و مشاركتها في سبيل الارتقاء بالمرأة وقدمت الشكر الى لجنة التسيير على الثقة بالتكليف و لقيادة النادي لتوفير المناخ المناسب ودعمهم للمرأة لمواصلة مسيرة الانجازات .

وأكدت الاستاذه نوال محمد الحسن امينة المراة براعة المرأة في تحمل المسئوليات القيادية والريادية ومشاركتها الفاعلة في كل صيحات الوطن وتأسيس دعائم النادي وأنهن قوام المجتمع وركيزته وقدمت التحيه للذين وضعوا اللبنة الأولى لأمانة المرأة الأستاذ الرشيد حسين والدكتورة حليمة المصري والدكتورة اقبال عبد الباقي وإشادت بقياديات النادي السابقات ومسيرة الانجازات التي تحققت ابان توليهم لأمانة المرأة وترحمت على الرائدات الاوائل من انتقلت أرواحهم الى الرفيق الاعلي وكان لهن سجل حافل بالعطاء والتفاني لخدمة الوطن المرحومة مريم كنتباي والمرحومة زكيه سعد عمر ، وقدمت الاستاذة نوال التحية الى اللائي غادرن الى ارض الوطن وتركوا صفحات خالدة في العطاء وقدمت التهنئة بنيل الثقة لهيكل المراة الجديد والأمنيات الطيبة بالتوفيق في المهام الموكلة لهن وأكدت ان اللقاء هو محطة ووقفة تامل ودعت لوحدة الصف وأشارت ان هنالك تحديات اجتماعية واقتصادية خلال المرحلة القادمة تتطلب التعاضد والتعاون لمواصلة البناء وتوسيع قاعدة المشاركة لتحقيق التنمية الشاملة وطالبت الجميع الالتزام بالنظم واللوائح والتعامل بحكمه والبعد عن كل ما يفرق بين الناس وأكدت اكتمال هيكل أمانة المرأة وأشارت الى ان الأمانة متجددة في طرحها ليكونوا الشعلة للانطلاق بالدعم والمشورة لتحقيق الهدف الاسمى للنهوض بالمرأة ورفعتها وتقدم الوطن .

قدمت الاستاذه نعمات احمد حسن المدير التنفيذي لأمانة المرأة تقرير استعرضت خلاله تشكيل اللجنة التنفيذية بالقرار رقم (3/أ) لسنة 2017م بتكليف الاستاذه نوال محمد الحسن أمينة أمانة المرأة من تاريخ التوقيع عليه 26/11/2017 القرار الإداري رقم (1/أ.م )لسنة 2017بتكليف نواب ومساعدي الامينة وأمناء الدوائر ورؤساء المناطق بأمانة المرأة اعتبارا من الخميس الموافق 21/12/2017 م .

من جانبه حيا الأستاذ ناصر الفاتح نائب رئيس النادي السوداني المراة وأشاد العمل الرائع المميز للمرأة خلال التدشين وأكد بان المفاضلة في اختيار الهياكل معياره الولاء والصدق والعمل المتواصل والالتزام بموجهات النادي والقيادة ،الأستاذ احمد نور الدين رئيس القطاع الفئوي حيا المراة وجهودها ولمساتها لإخراج اليوم بأحلى الحلل واكد ان الأيادي بيضاء للجميع وأشاد بالحشد الكبير للمراة وقدم الشكر للمرأة على استجابتها وكرمها الحاتمي وأشاد بفقرة التكريم لقائدات ورائدات المراة بالنادي اللائي سطرن اسمهن بأحرف من نور كلفته بارعة من الأمانة . وتم خلال اللقاء عدة مداخلات من قيادات النادي الاستاذه وداد الامين امينة المراة السابقه والشيخ احمد مختار عضو لجنة التسيير والدكتور علي الشايب والاستاذ هشام موسى امين امانة الشباب واشاد الجميع بالمرأة ودورها في المجتمع ومساهمتها الفاعلة في رفعت بلادها .

وفي الختام تحدث الشيخ غالب حامد أشاد بالمرأة بالنادي السودانية طوال مسيرتها الطويلة بالرياض بالكفاءات والخبرات ودورهن الريادي كقيادات بالعمل العام كمثال الاستاذه إقبال عبد الباقي والتي تقود اكبر كيان لرعاية العاملين بالخارج حاليا كمثال يحتذى به وحيا جهودها ومساعيها لخدمة الوطن وإنسانه وقدم التهنئة والدعوات لمكاتب المرأة بالتوفيق وطالب الحضور بالانخراط في العمل الوطني باخلاص وتجرد .

وفي الختام تم تكريم عدد مقدر من قياديات ورائدات العمل بالمرأة في جميع الحقب التاريخية السابقة بالنادي السوداني كلمسة وفاء لأهل العطاء.انتهى



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