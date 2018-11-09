برعاية كريمة من مصرف الادخار ووكالة سونا ورشة الصحافة الاستقصائية جودة الصنعة الإعلامية بإعلام الإس

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09-11-2018, 05:16 PM

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برعاية كريمة من مصرف الادخار ووكالة سونا ورشة الصحافة الاستقصائية جودة الصنعة الإعلامية بإعلام الإس

    05:16 PM November, 09 2018

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    تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وبالتعاون مع مبادرة سفراء شبكة الجزيرة في قطر نظمت كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية بمبانيها في الخرطوم غرب مجمع إبراهيم مالك الإسلامي بالسجانة صباح أمس الخميس 8 نوفمبر 2018م ورشة الصحافة الاستقصائية: جودة الصنعة الإعلامية، والتي ادارها بحنكة واقتدار الاستاذ سمير حسن مراقب ضبط الجودة بشبكة الجزيرة الإعلامية بقطر، بحضور ومشاركة لفيف من الاساتذة والاكاديميين في عدد من كليات الاعلام بالجامعات السودانية بجانب نخبة من الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والاعلاميات فضلاً عن طالبات وطلاب كليات الإعلام، برعاية كريمة من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، ورعاية أعلامية من وكالة السودان للانباء.
    وفي بداية الورشة استعرض الأستاذ سمير حسن تعريفات الصحافة الاستقصائية موضحاً أنها الاستخدام المنهجي المتعمق والمنهجي للبحوث الأصلية وكتابة التقارير بعد استخدام البيانات والمعلومات والكشف عن الاسرار بهدف العدالة الاجتماعية والمساءلة، مشيراً الى انها استخدام السجلات والبيانات وتحليلها، وانها طريقة الشرطي أو المدعي العام في كشف المستور، بجانب البحث الممنهج المعمق، موضحا الفرق بين التحقيق والاستقصاء، مستعرضاً اهم معوقات الصحافة الاستقصائية في عالمنا العربي والتي من ابرزها ضعف القدرات المهنية في البحث والميدان نسبة لعدم التفرغ بجانب زيادة العبء الجسدي والنفسي للقائم بالاتصال، ونقص المعلومات وصعوبة الحصول والمخاطرة، فضلاً عن رفض المؤسسة الاعلامية في احايين كثيرة، سخرية بعض الزملاء والتضييق من السلطات في احايين اخرى.
    واكد الأستاذ سمير حسن مراقب ضبط الجودة بشبكة الجزيرة الإعلامية في الورشة ضرورة وجود فرضية قبل الشروع في الصحافة الاستقصائية مع توفر الاداة المناسبة والمصادر المتاحة مع درجة عالية من المصداقية، واختيار الموضوع المناسب كذلك وجمع المعلومات حوله، والبحث عن افضل طريقة لتوصيل هذه المعلومات وربطها بالحقائق السابقة لها مع تعدد الادلة والبراهين إن امكن ذلك، ودعم كل ذلك باجراء عدد من المقابلات والحصول على وثائق وبراهين، ويدعم كل ذلك بالفضول تارة والعمل الجماعي تارة أخرى.
    وخلص الأستاذ سمير حسن في نهاية الورشة إلى أن الفضول وحده غير كافٍ لكتابة وتحرير صحافة استقصائية ناجحة بل ينبغي التركيز على تبني الصحفي لثلاث صفات هي التفكير المنطقي، والتنظيم والانضباط، ومرونة العمل الجماعي مع الصبر، تناولها مراقب ضبط الجودة بشبكة الجزيرة الإعلامية بالشرح والتفصيل قبل أن يفتح باب المداخلات أمام الحضور والتي كانت فرصة لإغناء النقاش والاستفادة من خبرة الأستاذ سمير حسن في مجال كتابة وتحرير الصحافة الاستقصائية، وتغطية الاستقصاء.
    وأشاد المشاركون في ورشة الصحافة الاستقصائية التي نظتمها كلية الإعلام ضمن فعاليات العام الدراسي يوم أمس الخميس بدعم التواصل من قبل كلية الاعلام بجامعة ام درمان الإسلامية للإعلام والإعلاميين في السودان واهتمامها المتواصل بكل ما يتعلق بالإعلام، وأجمع المشاركون في الورشة على ضرورة الاستغلال الأمثل لمثل هذه الورش العلمية في كليات الإعلام، مؤكدين أهمية ورشة الصحافة الاستقصائية للوقوف على أبرز معوقاتها في السودان ووضع استراتيجية للنهوض بها والارتقاء عبرها إلى مصاف الصحافة المحترفة.
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