بربر تحذر من التعدين والاستثمار في اراضيها



08:43 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



بربر تندد بشركات التعدين وتجاوزاتها

حذر عمد ومشايخ قبائل منطقة بربر ، السلطات من تجاوز الإدارة الأهلية عند الاتفاق مع شركات التعدين والاستثمار في أراضي المنطقة.

واتفق العمد والمشايخ في اجتماع لهم بمنطقة كنورعلى متابعة قضية قتيل وادي السنقير.

وبحسب تعميم أصدرته سكرتارية لجنة المتابعة للقضية، فإن المجتمعين اتفقوا على خلع جلباب الحزبية والعمل من أجل حماية إنسان المنطقة ومكتسباته.

وتعاهد المجتمعون على حسم ما سموه بـ”فوضى شركات التعدين ووقوف الإدارة الأهلية بقوة مع قضايا المنطقة وحلحلة الملحة منها”.

