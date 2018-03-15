بربر تحذر من التعدين والاستثمار في اراضيها

بربر تندد بشركات التعدين وتجاوزاتها حذر عمد ومشايخ قبائل منطقة بربر ، السلطات من تجاوز الإدارة الأهلية عند الاتفاق مع شركات التعدين والاستثمار في أراضي المنطقة. واتفق العمد والمشايخ في اجتماع لهم بمنطقة كنورعلى متابعة قضية قتيل وادي السنقير. وبحسب تعميم أصدرته سكرتارية لجنة المتابعة للقضية، فإن المجتمعين اتفقوا على خلع جلباب الحزبية والعمل من أجل حماية إنسان المنطقة ومكتسباته. وتعاهد المجتمعون على حسم ما سموه بـ”فوضى شركات التعدين ووقوف الإدارة الأهلية بقوة مع قضايا المنطقة وحلحلة الملحة منها”.
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