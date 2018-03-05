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بدء ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان

05-03-2018, 08:05 PM

اخر لحظة
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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
مجموع المشاركات: 1415

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بدء ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان

    07:05 PM March, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: آخرلحظة
    بدأ في الخرطوم أمس ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان بمشاركة أكثر من 23 من السفراء المعتمدين، بعد أيام من انتهاء مؤتمر للسفراء السودانيين.وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور إن «ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم سيعكس تجربة السودان في مرتكزات السياسة الخارجية وكيفية تجاوز السودان لقضايا الحرب والسلام والاتجاه نحو التنمية الاقتصادية»، وأفاد غندور في تصريح صحفي عقب مخاطبته أعمال الملتقى أن السلام الذي تحقق في السودان كان له انعكاس الأمن الإقليمي والدولي، وأوضح أن السفراء وقفوا على التجربة السودانية وأبدوا ارتياحهم لما شاهدوه في السودان، وينتظر أن يستمر ملتقى سفراء التمثيل غير المقيم حتى الأربعاء القادم. إلى ذلك تسلم وزير الخارجية أمس نسخ من أوراق اعتماد عدد من سفراء دول التمثيل غير المقيم، وهم سفراء البرتغال، قبرص، اليونان، ميانمار، مالاوي، فنلندا، تايلاند وغانا، توطئة لتقديمهم أوراق اعتمادهم الأصلية للرئيس البشير.وبحسب المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر فإن الوزير التقى وفد سفراء دول التمثيل غير المقيم الزائر للسودان بحضور القناصل الفخريين لتلك الدول، وقدم غندور شرحاً شاملاً للأوضاع في السودان على الصعد السياسية والإقتصادية ومجالات وفرص الاستثمار فضلاً عن الأدوار الإقليمية والدولية التي يضطلع بها السودان من أجل ترسيخ قواعد السلم والأمن والاستقرار وترقية برامج التعاون الثنائي والدولي، وأكد غندور اهتمام السودان بتعزيز علاقاته مع جميع الدول وأشار الى أن السودان تربطه علاقات متميزة مع كافة دول التمثيل غير المقيم وهناك لجان مشتركة مع بعضها لتعزيز التعاون والتنسيق.

    نشرفي قسم:
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