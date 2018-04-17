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بدء مفاوضات برلين بين الحكومة وحركات دارفور د. أمين حسن عمر يدعو للاستعجال في توقيع اتفاق سلام قبل

17-04-2018, 08:32 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1814

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بدء مفاوضات برلين بين الحكومة وحركات دارفور د. أمين حسن عمر يدعو للاستعجال في توقيع اتفاق سلام قبل

    08:32 PM April, 17 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    برلين: الصيحة

    أكد ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور د. أمين حسن عمر التزام السودان على المضي بتصميمٍ لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ونبه إلى أهمية عنصر الوقت لارتباط ذلك مع الحوار حول الدستور واستحقاقات إعداد الإطار القانوني لانتخابات 2020م.

    وبدأت بالعاصمة الألمانية "برلين" أمس الإثنين مشاورات بين الحكومة السودانية، وحركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، وبثت الحركتان تطمينات للحلفاء بعدم قبول أي حلول جزئية.

    من جانبه، أكد رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم رغبتهم في التوصل لسلام عادل يحل قضايا النازحين واللاجئين، بينما طالب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي المجتمع الدولي بأهمية السلام مبدياً رغبته في التوصل إلى سلام دائم وعادل بدارفور.

    من جانبه شدّد رئيس الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الألمانية جورج شميدت على أهمية التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق لاستمرار التفاوض لاستكمال السلام في كل أرجاء السودان؛ بينما أكد رئيس بعثة اليوناميد السيد جيرمايا مامابولو أهمية الجلوس لإنهاء معاناة إنسان دارفور والتوصل إلى سلام مذكراً بأن اليوناميد تقلص وجودها باتجاه إنهاء هذا الوجود في دارفور مما يقتضى التسريع لإكمال السلام.
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