بدء محاكمة المتّهمين باختطاف واغتصاب طفل ببورتسودان



10:19 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر







الخرطوم: آيات مبارك



شرعت محكمة الطفل ببورتسودان في محاكمة أربعة متهمين تحت المادة 45/ أ و ب من قانون الطفل المتعلقة بخطف واغتصاب طفل يبلغ من العمر عشر سنوات وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور أولياء المجنى عليه وعدد كبير من المواطنين كانوا يحملون لافتات تستنكر الجريمة مطالبين بإعدام المتهمين في ميدان عام.



وترجع تفاصيل القضية إلى أن أسرة الطفل دونت بلاغاً باختفاء ابنهم الذي يبلغ من العمر عشرة أعوام وباشرت الشرطة إجراءاتها وبعد البحث المتكرر عثر عليه ملقىً على الأرض بجوار المستشفى وعليه آثار دماء، وتم عرضه للفحص الطبي الذي أكد تعرضه للاغتصاب وعند التحري مع الطفل أكد أنه تم خطفه وحبسه داخل منزل مهجور لمدة سبعة أيام وأن المتهمين قد تناوبوا في اغتصابه، وألقت الشرطة القبض على الجناة وتعرف عليهم الطفل المجنى عليه.