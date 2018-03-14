بدء محاكمة (9) طلاب دارفوريين بجامعة بخت الرضا بتهمة القتل



07:40 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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عقدت محكمةجنايات الدويم العامة بولاية النيل الابيض يوم امس جلسة لمواصلت الاجراءات في البلاغ المفتوح ضد 9 من طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا متهمين بمقتل 2 من افراد الشرطة أثناء الأحداث التي شهدتها الجامعة في شهر مايو من العام الماضى.

وقالت هيئة محامي دارفور التي تتولى الدفاع عن الطلاب المتهمين بجانب هيئة محامي جبال النوبة و التحالف الديمقراطي للمحامين قالت في بيان لها أمس إن المحكمة استمعت لأقوال المبلغ وهو ملازم بالشرطة حيث أكد في اقواله أنه كان ضمن قوة التأمين في ذلك اليوم وأن الطلاب الذين تجمهروا اثناء الاحداث كانوا أكثر من (500) طالبا. وأوضح للمحكمة أنه لم يشهد الطلاب المتهمين بمسرح الأحداث ولايعرفهم وانة كلف بفتح البلاغ بتوجيهات من رؤسائه وأكدت الهيئة في بيانها سلامة موقف الطلاب القانوني، مشيرة إلى أن المحكمة حددت جلسة بتاريخ 8 من شهر أبريل القادم لمواصلة السير في نظر البلاغ.