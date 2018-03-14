فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 14-03-2018, 10:37 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

بدء محاكمة (9) طلاب دارفوريين بجامعة بخت الرضا بتهمة القتل

14-03-2018, 07:40 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 303

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بدء محاكمة (9) طلاب دارفوريين بجامعة بخت الرضا بتهمة القتل

    07:40 PM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر



    عقدت محكمةجنايات الدويم العامة بولاية النيل الابيض يوم امس جلسة لمواصلت الاجراءات في البلاغ المفتوح ضد 9 من طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا متهمين بمقتل 2 من افراد الشرطة أثناء الأحداث التي شهدتها الجامعة في شهر مايو من العام الماضى.
    وقالت هيئة محامي دارفور التي تتولى الدفاع عن الطلاب المتهمين بجانب هيئة محامي جبال النوبة و التحالف الديمقراطي للمحامين قالت في بيان لها أمس إن المحكمة استمعت لأقوال المبلغ وهو ملازم بالشرطة حيث أكد في اقواله أنه كان ضمن قوة التأمين في ذلك اليوم وأن الطلاب الذين تجمهروا اثناء الاحداث كانوا أكثر من (500) طالبا. وأوضح للمحكمة أنه لم يشهد الطلاب المتهمين بمسرح الأحداث ولايعرفهم وانة كلف بفتح البلاغ بتوجيهات من رؤسائه وأكدت الهيئة في بيانها سلامة موقف الطلاب القانوني، مشيرة إلى أن المحكمة حددت جلسة بتاريخ 8 من شهر أبريل القادم لمواصلة السير في نظر البلاغ.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de