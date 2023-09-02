بحث مجالات التعاون الصناعي مع الولاية الشمالية

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02-09-2023, 06:57 PM

عبد الكريم ابراهيم
<aعبد الكريم ابراهيم
تاريخ التسجيل: 08-14-2022
مجموع المشاركات: 17

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بحث مجالات التعاون الصناعي مع الولاية الشمالية

    06:57 PM February, 09 2023

    سودانيز اون لاين
    عبد الكريم ابراهيم-السودان
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    الخرطوم 9/2/2023
    أكدت وزير الصناعة المكلفة م.بتول عباس عوض علام خلال لقائها اليوم بالوزارة م.عمر علي صالح وزير الأستثمار والصناعة بالولاية الشمالية المكلف، أكدت حرص وزارتها على تعزيز التعاون مع الولاية الشمالية بإعتبارها واحدة من ولايات السودان المهمة التي تذخر بموارد مهولة في مجال الصناعات الغذائية والتعدينية مشيرة لتوافر المادة الخام اللازمة خاصة في مجال القمح ، التمور ، الفول ، الذهب وقالت ان الوزارة تدعم الصناعة التحويلية القائمة على الزراعة بالتركيز على الخضر والفاكهة والتوابل والثروة السمكية منوة الي ارسال وفد من وزارتها للتباحث مع المختصين بالولاية في عدد من القضايا والمشروعات الصناعية خاصة وان هناك مشروعات مشتركة مع اليونيدو في مجال صيد الأسماك للإستفادة منها خاصة بعد توفر الثروة السمكية في كل حلفا ومروي منادية بضرورة اضفاء القيمة المضافة بالتصنيع على كافة المنتجات التي تذخر بها الولاية الشمالية ودعت الولاية للمشاركة في معرض صنع في السودان الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة و اتحاد الغرف الصناعية خلال الفترة (16-27) مارس القادم بأرض المعارض ببري كما اشارت لعقد ورشة تدشين قانون تنظيم وتنمية الصناعة
    للعام 2021 اول مارس القادم لضبط حركة آداء القطاع الصناعي بالبلاد.
    وأمنت على ضرورة الاستفادة من مطحن الفردوس بحاضرة الولاية دنقلا الذي تبلغ طاقته (250) طنا في اليوم ووعدت بدعم الولاية في هذا الإطار باعتبار أن المطحن يسهم بصورة مباشرة في توفير سلعة الدقيق و تأمين الأمن الغذائي بالولاية .
    من جانبه استعرض وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية مجالات الإستثمار الصناعي بالولاية خاصة في مجال استخراج السكر من البنجر بجانب تصنيع الأسماك والدقيق بالإضافة الي مصانع المبردات وكذلك المسالخ وكشف عن مشروع للشراكة في مجال الطاقة مع احدى الشركات الألمانية كما اشار لمشروع تنقيب وتصنيع الذهب بالولاية بإعتبارها ثالث ولايات السودان انتاجا للذهب بعد نهر النيل والبحر الأحمر ،، ونادى الوزير بأهمية تعظيم الصادر خلال هذا العام بمكافحة التهريب الذي يؤدي إلى تقليل العائد للدولة من خلال التجارة الخارجية، مؤمنا على تشجيع الصناعة بالاستفادة من البنية التحتية والموارد المتاحة بالولاية، ممتدحا التعاون المثمر مع مركز البحوث والأستشارات الصناعية بالحلفايا من خلال تقديم العديد من دراسات الجدوى والأستشارات اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية وقدم الدعوة لوزير الصناعة لزيارة الولاية الشمالية والتعرف ميدانيا علي مجالات التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة والاستثمار الصناعي والسبل الكفيلة بدفعه الي آفاق ارحب .
    اللقاء تطرق لتشغيل مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة والاستفادة من التمور التي تزخر بها الولاية كما تناول اللقاء الفرص الإستثمارية المتاحة بالولاية في مجالات المجمعات و المدن الصناعية خاصة اقامة مدينة النيل الصناعية الكبرى بمحلية الدبة.
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