بت مرتا امل الحاج من جبال النوبة كادقلي الى الأرجنتين تمثل السودان في أولمبيات ألعاب القوة للشباب

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بت مرتا امل الحاج من جبال النوبة كادقلي الى الأرجنتين تمثل السودان في أولمبيات ألعاب القوة للشباب

    05:41 AM October, 15 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    انطلقت أولمبيات الشباب للعام ٢٠١٨م بدولة الأرجنتين مدينة بيونيز إيرز (buenas aires) في الفترة من ١١ اكتوبر الى ١٨ اكتوبر ٢٠١٨م شاركت فيها بطلة السودان للشباب امل الحاج الامام كوة القادمة من جبال النوبة / جنوب كردفان مدينة كادقلي- مرتا في ثالث مشاركة دولية لها الاولى بتنزانيا احرزت فيها المركز الرابع والمشاركة الثانية بالجزائر احرزت فيها الميدالية الفضية والذهبية رغم الإمكانيات المتواضعة وضيق الفترة التي شاركت فيها ولا تتعدى الشهرين وارتباطها بالدراسة.
    ومن صلب المعاناة كانت قد والدت البطلة امل الحاج الامام كوة وشقت طريقها بقوة وثبات حتى كان لها شرف تمثيل السودان في هذه الدورة ورفع علمه بين الامم في غياب إعلامي واضح لم يعطها حقها كبطلة قادمة بقوة وقد أدت سباق ممتع وصعب رغم تعرضها للإصابة بشد عضلي وتمزق في عضلة الساق وكذلك الطقس البارد و الماطر وفارق الإمكانيات والتجهيزات اللوجستيه بين المشاركات. والتدريب كلها عوامل لابد لنا أن نضعها في الحسبان . وبالرغم من الإصابة وعدم وجود طبيب مرافق او عناية طبية ، وبكل اصرار واصلت البطلة امل كوة مشوارها في الجولة الثانية وأكملت السباق وبعد نهايته سقطت وتم نقلها الى المستشفى مكثت فيه ساعات وبحمد لله تحسنت حالتها وهي في طريقها الى ارض الوطن بعد ان كان سواء الطالع حاضراً في هذه المشاركة وسبباً مباشرً في إحرازها نتائج متواضعة، ولكن البطلة امل كوة لديها إمكانيات تحتاج الئ مزيد من الصقل والاهتمام. وتعتبر تجربة الأرجنتين مفيدة لها في مقبل اللقاءات القادمة.

    بقلم
    ماجد التجاني كباشي
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