بتوجيه الرئيس السيسي.. تمديد مهلة للسودانيين بمصر لتوفيق أوضاعهم

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10-01-2022, 00:57 AM

زهير ابو الزهراء
<aزهير ابو الزهراء
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بتوجيه الرئيس السيسي.. تمديد مهلة للسودانيين بمصر لتوفيق أوضاعهم

    11:57 PM October, 01 2022

    سودانيز اون لاين
    زهير ابو الزهراء-السودان
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    الخرطوم: سودان برس
    أعلن قنصل عام جمهورية مصر في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام بأنّ السلطات المصرية وافقت على تمديد المهلة التي جاءت بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمدة (٦) اشهر ابتداءً من ٢ أكتوبر ٢٠٢٢م وحتى نهاية مارس ٢٠٢٣م، ليتمكن السودانيون المقيمون بمصر من توفيق أوضاعهم.

    وفي أبريل الماضي، وجّه الرئيس السيسي بإعفاء مواطني السودان بجمهورية مصر العربية من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة ستة أشهر اعتباراً من يوم ٣ أبريل ٢٠٢٢ لتوفيق أوضاعهم.
    وأكد القنصل المصري إمام، ان التوجيه الرئاسي المصري يأتي انطلاقاً من العلاقات المُتميِّزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في بلده الثاني مصر، وإيماناً بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدُّمها.

    وكان أولياء امور الطلبة الدارسين بالجامعات بالشقيقة مصر، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى السودان، المستشار أحمد عدلى امام، باستثناء الطلبة لتسهيل إجراءات الخروج.

    ودعوا القنصلية إلى تخصيص شباك للطلبة لتخليص اجراءاتهم، أو تحديد مندوب من السفارة لاستلام الأوراق الثبوتية وتحديد موعد للإستلام بعد تخليص إجراءات الخروج.

    وأشاروا إلى أن مادعاهم للمطالبة بذلك للعدد الكبير من المواطنين الذين يقومون بعمل إجراءات الخروج لأغراض غير الدراسة .
    واعربوا عن املهم فى ان تجد مناشدتهم الاستجابة من القنصل المصرى، مشيدين بعمل السفارة المصرية والعاملين بها لما يقومون به من خدمة تجاه اخوتهم السودانين.























                  


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