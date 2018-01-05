بتشريف وزير تنمية الموارد البشرية إطلاق مبادرة التدريب للجميع بمنبر طيبة برس

يشرف السيد وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور الصادق الهادي المهدي إطلاق مبادرة التدريب للجميع، ضمن خطة كلية نيوكاسل التقنية لتدريب 3.600 متدرب في الحاسوب وعلومه خلال هذا العام. يبدأ المنبر الصحفي في الواحدة (PM 1:00) من ظهر يوم السبت 6 يناير 2018م، بقاعة طيبة برس، بناية الخطوط البحرية الطابق الأول. الدعوة للصحفيين والإعلاميين والمهتمين كافة.
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