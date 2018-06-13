بالصور: شخصيات لندنية تودع رمضان وتحتفي بالأستاذ أحمد بدري



06:38 AM June, 13 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

في آخر إفطار رمضاني جماعي في لندن والذي نظمته مجموعة من الشخصيات السودانية الناشطة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2018م، ختمت المجموعة السودانية الافطار الجماعي والذي كان يقام كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في شيرش ستريت في المطعم الايطالي. وقد حضرت الإفطار مجموعة كبيرة من كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي من السينيورز والشباب وكان لقاء تواصل بين الأجيال حيث تلاقحت الأفكار. وتزامنت هذه الفعالية مع منح الأستاذ الكبير أحمد بدري وسام (إم بي إي) الرفيع من جلالة ملكة بريطانيا نسبة لجهوده الحثيثة والمقدرة في خدمة المجتمع خاصة في التعليم والتربية القويمة. وقد تحدث عن ذلك كل من السفير فاروق عبدالرحمن والأستاذ حسن تاج السر مهنئين الأستاذ أحمد بدري بهذا التكريم الملكي الذي استحقه بجداره ولم تقتصر التهنئة من هاتين الشخصيتين بل قام كل الحضور بتهنئة الأستاذ أحمد بدري واعتبروا أن هذا انجاز كبير للسودانيين في بريطانيا. وقضى الحضور ليلة مليئة بالبهجة والحبور بالتكريم الكبير ووداع شهر رمضان المبارك واستعداداً لاستقبال العيد السعيد. وانفض سامرهم على أمل اللقاء في الاحتفال بالعيد يوم الجمعة القادمة بإذن الله.







