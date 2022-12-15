بالاسماء قيادات سياسية في حفل زواج نجل قوش بالقاهرة

تواجدت العديد من القيادات السياسية في حفل زواج نجلي صلاح قوش وكمال عبد المعروف، بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، بفندق تريامف لاكشري بحي التجمّع الخامس بالقاهرة.
وجمع حفل الزفاف طيفٌ واسعٌ من مكونات المجتمع السوداني من مسؤولين سابقين تقدمهم رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف الذي ظهر بعد طول غياب إلى جانب رئيس الأركان الأسبق عماد عدوي ووزيرا الداخلية الاسبق عصمت عبد الرحمن والمعادن الأسبق أحمد علي بجانب ضباط من جهاز المخابرات وعدد مقدر من رجال الأعمال وقادة الطرق الصوفية والأهلية.
ومثّل حزب الأمة نائب رئيس حزب الأمة القومي صديق محمد إسماعيل ووفد مساعد رئيس الجمهورية السابق الأمير عبد الرحمن الصادق.
وشهد العرس الوزير الأسبق المشرف السياسي بجماعة انصار السنة محمد ابوزيد، وتغنى في حفل الزواج الفنانين محمد النصري ومحمد بشير الدولي
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 11 2022
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