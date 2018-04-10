إغلاق معسكر مكجر بعد عودة اللاجئين التشاديين فى وسط دارفور إلى وطنهم

04:07 AM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

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(مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين): بعد أكثر من عشر سنوات من إستضافةاللاجئينالتشادينفىولايةوسطدارفورمنالمقررأنيتمإغلاقمعسكرُمكجر للاجئين بعد مساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المعروفة أختصارا بالوكالة الدولية للاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية أخر اللاجئين فى المعسكر على

العودة الى ديارهم. وتم في يوم الجمعة الموافق 6 أبريل 2018 تزويد اكثر من 500 لاجئ تشادي كانوا

يقيمون في معسكر ُمكجر بحزم مساعدات العودة الإنسانية والمواصلات إلى احدى مراكز الاستقبال في شرق تشاد حيث ستقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحكومة تشاد مساعدات إضافية بغرض إعادة إدماجهم. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين الآن باتخاذ الترتيبات النهائية لتسليم

ارض المعسكر والمرافق المقامة عليها إلى السلطات المحلية والمجتمع المضيف.

ويقول عيسى أبكر البالغ من العمر 44 عاما ، وهو أحد اللأجئين التشادين الذين فروا الى السودان قبل 12 عاما بعد اندلاع اعمال عنف فى بلده : "طوال الفترة التى عشت فيها في هذا المعسكر لم أفقد الأمل أبدا في أن أتمكن في يوم من الأيام من العودة إلى دياري".

"أشعر أنني محظوظ لاننى تمكنت أخيرا من العودة إلى دياري مع عائلتي."

وتاثرت عشة عبدالله - زوجة عيسى ابكر- أثناء ركوب الحافلة التى تقلهم من المعسكر إلى تشاد وقالت: انا فرحانه فرح شديد أذ سيتمكن أطفالي الستة الذين ُولد نصفهم في السودان من رؤية أقاربهم وقريتهم الاصلية في تشاد." وقالت وهى تمسح دموعها بيد مرتجفة: "لم أكن أرغب في أي شيء آخر سوى العودة إلى ارض الوطن. أشعر وكأن أحلامي كلها قد قد تحققت." وأنشئ مخيم مكجر في عام 2006 بعد أن هرب اللاجئون التشادين إلى المنطقة في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية بين الحكومة والمعارضة في تشاد في عامي 2006 و 2007. ومنذ ذلك الحين وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين ومنظمة انقاذ الطفولة السويدية تمكن اللاجئون من الوصول إلى

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الخدمات الأساسية مثلهم مثل المجتمع السوداني المستضيف والنازحين كما تم ايضا￼￼￼￼

تزويدهم بخدمات الحماية والمواد غير الغذائية والطعام.￼ وبناء على طلب اللاجئين التشاديين لمساعدتهم فى العودة الى ديارهم ومع تحسن الأوضاع في تشاد وقعت حكومتا السودان وتشاد ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اتفاقا ثلاثيا فى مايو من العام 2017 من أجل توفير إطار قانوني للعودة الطوعية للاجئين التشاديين في دارفور. وبدأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ديسمبر من العام2017 فى مساعدة اللاجئين على العودة إلى تشاد ، ومنذ ذلك الحين دعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ما يقارب من لا4,000جي تشادى فى معسكرى أم شلايا ومكجر فى ولاية وسط دارفور فى العودة طواعية الى وطنهم. وقالت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى السودان ، نوريكو يوشيدا: "تعرب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تقديرها لحكومة السودان وسكان دارفور لترحيبهم وإستضافتهم للاجئين التشاديين لأكثر من عقد من الزمان". "إن إيجاد حلول دائمة لمحنة اللجوء هو حجر الزاوية في عمل المفوضية. ولهذا فنحن مسرورون للغاية لأن نكون قادرين على العمل مع الحكومتين على جانبي الحدود لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم بكرامة وسلام".

وقبل بدء عملية العودة الطوعية للاجئين التشاديين فى دارفور اواخر العام 2017، كان يعيش اكثر من 8300 لاجئ تشادى فى السودان. وستستمر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فى مساعدة بقية اللاجئين التشاديين الذين يرغبون فى العودة الطوعية فى

العام 2018.

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لمزيد من المعاومات، رجاء الاتصال بمحمد الفاتح النعيم، مسؤول الاتصال والاعلام بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان ، موبايل : 12308842- 2499+ بريد الكترونى : mailto: [email protected] @unhcr.org

حول المفوضية السامية: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هى أكبر وكالة للاجئين في العالم ولها تفويض بتوفير الحماية والمساعدة للاجئين. وحيث يشهد العالم الآن أعلى مستويات من النزوح على الاطلاق. وقد اضطر نحو 65.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لترك بيوتهم، وبينهم ما يقرب من 21.3 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم تحت سن ال 18. يظل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حيويا أكثر من أي وقت مضى. للمزيد من المعلومات حول المفوضية وعملها بالسودان رجاء زيارة

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