انقطاع كامل للتيار الكهربائي في السودان

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الخرطوم: إشراقة الحلو



شهدت الشبكة القومية للكهرباء أمس إطفاءً كاملاً بسبب اشتراك سدي مروي والروصيرص بالشبكة القومية، وتغذية أم درمان ووسط الخرطوم، حيث انقطع التيار الكهربائي في عدد من المدن بالمركز والولايات، ونوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء إلى أن عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد تمت بصورة عاجلة، ما أدى إلى عودة التيار بصورة تدريجية.. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إرجاع 80% من التيار في الشبكة القومية، وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد عبد الرحيم جاويش، وفقاً لـ (سونا)، إن العمل لا يزال مستمراً بواسطة المهندسين لاسترجاع التيار للمناطق المتبقية من الشبكة القوم