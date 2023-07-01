انعقاد ملتقي السودان الزراعي الثالث بالقضارف

03:47 PM January, 07 2023 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

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رحب واكد والي القضارف محمد عبدالرحمن كذلك دعمه لدي لقائه المهندس منصور بابكر حامد المدير العام شركة منص سوفت للحلول المتكاملة المنظم لملتقيات السودان العالمية الزراعية والوفد المرافق له ، أكد علي أهمية الترويج للاستثمار الزراعي عبر الملتقيات والتي تفتح افاق واسعة لتطوير القطاع الزراعي ، مستعرضا المساحات التي تقوم الولاية بزراعتها و تقدر بحوالي 8 مليون فدان تقوم الولاية بزراعتها بمحاصيل مختلفة علي رأسها السمسم والذرة والدخن وزهرة الشمس والقطن المطري فول الصويا والصمغ العربي والمحاصيل البستانية ، مؤكد علي أهمية الترويج لهذا القطاع عبر الملتقيات الزراعية معلن عن رعاية الولاية لملتقيات السودان الزراعية العالمية الثالث التي تنظمها شركة منص سوفت للحلول المتكاملة وسيناقش الملتقي كيفية استقطاب بيوتات الخبرة العالمية في مجال الزراعة وكذلك مجال ريادة الاعمال وتوفير التمويل والتسويق للمنتجات الزراعية ، وأوضح الوالي ان الولاية تعمل علي تهيئة البنية التحتية حتي تكون جاذبة للمستثمرين .ومن ناحيته قال المهندس منصور بابكر أن شركة منص سوفت للحلول المتكاملة درجت منذ العام 2019 وبشكل سنوي علي تنظيم ملتقيات السودان الزراعية العالمية تحت شعار نحو نهضة زراعية متكاملة و أن ملتقيات هذا العام تستهدف ولاية القضارف التي تعد رائدة في ادخال التقانات الزراعية وإنتاج المحاصيل النقدية بالبلاد وبنجاح الزيارة للولاية ولقائهم بالسيد الوالي مؤكدا علي ان ملتقيات تجي وبشكل مختلف كما انها ستناقش العديد من الملفات الخاصة بالقطاع الزراعي بحضور الجهات المختصة وكذلك مجموعة من السفراء للترويج للاستثمار الزراعي لأهمية الزراعة والتي تعد صمام الأمان للاقتصاد السوداني . وأوضح انهم عقد عدد من لقاءات مع مدير عام وزارة الزراعة عمر أحمد البشير الذي رحب بانعقاد الملتقيات التي تمني ان تعكس ما تتمتع به الولاية من مقومات زراعية كبيرة وان تناقش كذلك القضايا الخاصة بالزراعة بدأ من مدخلات الإنتاج وفتح أسواق جديدة عبر الترويج والاهتمام بوجود مصانع للأسمدة والتقاوي ، كم تم عقد لقاءات مع مجموعة من المزارعين والشركات الزراعية العاملة بالولاية وكذلك زيارة لسوق محاصيل القضارف والوقف علي الوضع الراهن للسوق.













































