انعقاد لجنة التشاور السياسي السوداني البرازيلي

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الخرطوم 18-4-2018 (سونا) -

عقدت لجنة التشاور السياسي بين السودان والبرازيل اجتماعها للدورة السادسة اليوم بوزارة الخارجية حيث رأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم فيما رأس الجانب البرازيلي السفير فيرناندو دي ابريو وكيل وزارة الخارجية البرازيلي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد أعرب الوكيل عن سعادته بهذا اللقاء الذي يسعى لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جانبه أكد السفير فيرناندو أهمية هذا اللقاء في تطوير العلاقات والشراكات بين البلدين

وبحث الجانبان التعاون المشترك في مختلف المجالات واستعرضا الاتفاقيات التي تربط بين البلدين ومسارات تنفيذها، كما ناقشا سبل تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية والسياسية بين السودان والبرازيل وأهمية التعاون والعمل المشترك

وقد جدد الطرفان عزمهما على تطوير العلاقات بما يُؤْمِن تحقيق كافة تطلعات البلدين في التعاون الثنائي .

