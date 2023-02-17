انعقاد اول اجتماع لمعاشي الصناعة منذ تأسيس الوزارة في العام 1966

الخرطوم 16/2/2023 امنت" اللجنة العليا لمعرض صنع في السودان في دورته رقم (13) برئاسة م.بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف في اجتماعها المنعقد بوزارة الصناعة على ضرورة قيام جناح خاص للوزارة يشرف عليه مركز المعلومات بالوزارة تبرز من خلاله اهدافها وسياساتها واختصاصاتها بجانب انجازاتها خلال العام الماضي بالإضافة الي مقتطفات من مواد قانون تنظيم وتنمية الصناعة للعام 2021 للتعريف به ونشر ثقافته بين كيانات ومؤسسات الدولة المختلفة الهادف الي ضبط حركة آداء القطاع الصناعي بالبلاد وتشكل المادة (20) من القانون!اهم بنوده والتي تنص على (حظر فرض اي رسوم اتحادية او ولائية او محلية على المنشأة الصناعية او الحرف الصناعية او منتجاتها إلا بموافقة الوزير)،، ومعززا بالقرار الإداري لوزير الصناعة المكلف بالرقم (12) والخاص بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام 2022. وكان المجتمعون قد امنو"ا على عقد اجتماع موسع يترأسه وزير الصناعة المكلف مع مديري الشركات والمصانع العاملة بغية وضع المسات والترتيبات المختصة لمشاركتهم بالمساهمة في انجاح المعرض خلال الأيام القادمة . وخلص الحضور الي استعراض خطط اللجان الفرعية وميزانياتها لمعرض صنع في السودان خلال الإجتماع القادم تميدا لإجازاتها للبدء الفوري في فعاليات المعرض الذي حدد له الفترة من(16-27) مارس القادم بأرض المعارض ببري. ٢٠٢٣٠٢١٥_٠٩٥٥٣٨.jpg
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