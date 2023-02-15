انعقاد اول اجتماع لمعاشي الصناعة منذ تأسيس الوزارة في العام 1966

عقد اليوم بوزارة الصناعة اجتماع ضم معاشي وزارة الصناعة منذ تأسيس الوزارة في العام 1966 وقد تداول المجتمعون الجهود المبذولة لقيام اول كيان يضم كافة معاشي الصناعة الذين تقاعدوا عن العمل ببلوغ سن التقاعد الإجباري او الإختياري او لعوامل اخرى وقد شرفه بالحضور القياديان الأستاذ عباس عطية ابوبكر ، الأستاذ فضل عبد المنان واللذان يعدان المفتشان الأقدم تعيينا بالصناعة منذ تأسيسها الي جانب العديد من متقاعدي الوزارة تواليا حتى يومنا هذا وقد تفاكر الحضور حول عدد من القضايا التي تهم المعاشيين . وأكد الأستاذ عباس عطية ابوبكر رئيس اللجنة التحضيرية التسيرية للمعاشين ان هذا اليوم يعد تاريخي للإلتقاء بخبراء الصناعة الذين اعطوا ومابخلوا للصناعة منذ التحاقهم بها مشيرا الي ان الوقت قد حان لقيام اول جمعية عمومية لمعاشي وزارة الصناعة منذ تأسيس الوزارة مشيرا انه الجسم و الكيان الذي يتشوق ويتعطش له كافة المعاشيين مبينا سعيهم لبذل جهودهم كخبراء للنهوض بالقطاع الصناعي في مختلف مجالاته وتحسر لعدم اهتمام الدولة بالقطاع ورفع معدلات انتاجه بعد تذليل العقبات التي تواجه خاصة لقطاع صناعة السكر معربا عن امله ان تعطي القيادة فرصة للمعاشيين لطرح تجاربهم وخبراتهم للإرتقاء بآفاق القطاع . ممثل وزارة الصناعة الأستاذ مصطفى محمد نور سعيد اكد ان ابواب الوزارة وقاعاتها مفتوحة لمعاشي الصناعة والوزارة معهم قلبا واحدا بإعتبارهم قامات كبيرة وخبرات تراكمية لاتستطيع الصناعة ان تتحرك بدونهم ووصف المعاشيين بأنهم خبراء ومستشارين مؤكدا ان هذه هي التسمية الصحيحة للمعاشيين في كثير من مؤسسات الدولة استطاعت من خلالها اقامة العديد من المشروعات والمصانع وقد تحققت بفضلهم معدلات انتاجية عالية لعدد من المجالات. وكان المجتمعون قد اختاروا لجنة تسييرية برئاسة الأستاذ عباس عطية ابوبكر و م.خالد محي الدين ابراهيم حماد امينا عاما الي جانب عضوية مدني عثمان مضوي ، فاطمة محمد احمد الأغبش ، عباس محمد اسماعيل لتسيير اعمال المعاشيين و التحضير لإجتماع الجمعية العمومية القادم للإنتخاب المباشر لرئيس كيان معاشي وزارة الصناعة وضباطه الثلاثة بجانب لجنته التنفيذية ولتحقيق وتلبية تطلعات و اشواق الأعضاء في قيام الصندوق الخيري المالي بجانب وضع لائحة العمل التي تحكم ضبط حركة الآداء بالإضافة الي اهمية وضع خطة عمل طموحة وبرنامج تنفيذي خاص لخدمة المعاشيين وأسرهم واقامة المشروعات الإستثمارية وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية. هذا وقد حدد المجتمعون العاشرة من صباح الأربعاء القادم موعدا لبدء فعاليات الجمعية مناشدين كافة الأعضاء الحرص على الحضور في الزمان والمكان المحددين، مشيرين لتقديم الدعوة لكافة المعاشيين لإنتخاب لجنتهم التنفيذية وأمن الحضور على تشريف الوزير المكلف للصناعة م.بتول عباس عوض علام والجهات ذات الصلة لفعاليات قيام الجمعية.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة