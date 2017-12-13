انطلاق الملتقى الاقتصادي السوداني البريطاني في لندن



07:03 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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لندن – الخرطوم

خاطب إبراهيم غندور وزير الخارجية أمس، الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي السوداني البريطاني المنعقد بلندن معددا فرص الاستثمار في السودان بعد رفع العقوبات الأمريكية. وأشار غندور لجهود ترقية التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري بين البلدين. وترأست جلسات المؤتمر الإعلامية اللامعة زينب بدوي وخاطبه كل من السفير البريطاني بالخرطوم مايكل أرون وتيم مورس مستشار وزارة التجارة الدولية البريطانية في أفريقيا وطارق فهمي مسؤول مكتب العقوبات ومراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية. وأمن المتحدثون في الملتقي على ثروات السودان المتعددة والمتنوعة وأن السودان هو بوابة ومدخل لأفريقيا.



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