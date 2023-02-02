انطلاقة فعاليات معرض صنع في السودان في دورته رقم 13 مارس القادم بأرض المعارض ببري

الخرطوم 2/2/2023 حددت اللجنة العليا لمعرض صنع في السودان في دورته الثالثة عشر في اجتماعها اليوم الفترة من( 16-27) مارس القادم موعدا لإنطلاقة فعاليات المعرض بأرض المعارض ببري و رأست وزير الصناعة المكلف م. بتول عباس عوض علام اليوم بالوزارة الإجتماع الأول للجنة العليا لمعرض صنع في السودان في دورته الثالثة عشر واستعرض الإجتما اختصاصات ومهام اللجنة المتمثلة في الإشراف ، التحضير والترتيب لقيام المعرض بجانب تحديد فترة قيام المعرض وتشكيل اللجان الفرعية المختصة بالإضافة الي اجازة الميزانيات اللازمة و وكذلك تحديد الجهات الراعية والمشاركة عبر الشركات الكبرى والمجموعات الصناعية والمصانع واتحادات الصناعات الصغيرة والحرفية بالإضافة الي التنظيم بما يحقق الأهداف المنشودة وتوفير المعينات بما يجذب الجمهور وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية بالخرطوم والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة. كما خلص الإجتماع الي تكوين اربعة لجان فرعية تختص بالإشراف ، المالية ، الدعوات والاعلام ،الافتتاح والختام والبرامج المصاحبة. وكانت وزارة الصناعة قد اصدرت قرارا اداريا حمل الرقم (4) لسنة 2023 قضى بتشكيل لجنة عليا للإشراف على قيام معرض صنع في السودان في دورته الثالثة عشر بأرض المعارض ببري برئاسة وكيل الصناعة المكلف ضم عددا من مديري الإدارات المختصة بوزارة الصناعة الي جانب المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ، الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية ، مدير ادارة المعارض بوزارة التجارة وبعض الجهات المختصة. DSC_0555.JPG
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