انتخاب السودان نائبا لرئيس الجمعية العامة المتحدة

تم انتخاب السودان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد ممثلي القارة الأفريقية.
فيما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وزيرة خارجية الاكوادور السيدة ماريا فرناندا اسبنوزا لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين التي تبدأ في سبتمبر المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي لـ(سونا) إن مكتب الجمعية العامة المؤلف من وإحدة وعشرين دولة يقرر في سير أعمال ومناقشات الجمعية العامة ومقبولية الأجندة المضافة والطارئة مما يشكل أهمية كبيرة لمساهمة السودان في هذه المرحلة.
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