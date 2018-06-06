امين سعد : لايمكن محاربة الفساد طالما انه محمي

قال الاستاذ امين سعد القيادي بقوى الاجماع الوطني ان الفساد من مظاهر ازمة النظام العميقة والتي يعود سببها الى سلوكيات وقوانين وتربية مؤسسية واضاف ان الارادة السياسية التي تعد بمحاربة الفساد لم تتوفر منذ بداية الانقاذ فلا يمكن ان يكون ذلك بعد 29 عاماَ تمكن فيها الفساد واصبح له ما يحميه كما قال انه من الايجابي حرب الفساد ونادا بضرورة توفر الآليات التي تجعل محاربة الفساد ممكنة واضاف سعد هناك مئات الفاسدين يعتقلوا ويطلق وشدد على ان تتم المحاكمة بصورة شفافة عبر محكمة لها صلاحيات وقدرة على المحاسبة
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