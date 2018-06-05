امرأة تقتل زوجها بسبب زواجه من امرأة أخرى بولاية كسلا



08:05 PM June, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر











كسلا: منزل زكريا النور



أقدمت ربة منزل على قتل زوجها بمنطقة السوق الشعبي بولاية كسلا، بعد أن وجهت له ثلاث ضربات قاضية بالفأس على رأسه فارق على إثرها الحياة، بسبب خلاف نشب بينهما على إثر زواجه من امرأة أخرى.



وتلقى قسم شرطة السوق الشعبي، إخطارًا من المستشفى، بوصول صلاح عثمان البالغ 55 سنة، والذي يعمل سائق حافل بالمدينة، جثة هامدة نتيجة تلقيه ضربات قاضية بفأس، انتقل رجال الشرطة لمكان الواقعة بقيادة النقيب جداوي والمتحري مصطفى بشير، وتبين من التحريات والتحقيقات، وجود خلافات زوجية بين المتهم، وزوجته بسبب زواجه من امرأة أخرى.



وكشفت التحريات أن المتهمة التي تم القبض عليها أثناء خروجها من المنزل والتوجه لجهة غير معلومة طلبت من زوجها، أموالاً لشراء بعض مستلزمات البيت، ولكن زوجها أخبرها بعدم وجود أموال معه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، وبعد خلوده للنوم أحضرت المتهمة فأساً وسددت له ثلاث ضربات قاضية على رأسه سقط على إثرها جثة هامدة.