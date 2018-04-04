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امتحانات الشهادة السودانية بين النزاهة والفساد

04-04-2018, 07:58 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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امتحانات الشهادة السودانية بين النزاهة والفساد

    07:58 PM April, 04 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    صرح القيادي بلجنة المعلمين الاستاذ علي عبيد(لصوت العاصمة) حول التسريب الذي تم في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام لا شك في قوة الشهادة السودانية في الأزمنة السابقة كانت تنبع من عدة عوامل والتي من أهمها ... قوة المنظومة التعليمية برمتها ودقة ونزاهة الإمتحانات.
    إن تدهور العملية التعليمية مؤخرا قد شمل في أخطر صوره تكرار عملية كشف الإمتحانات والتي تتم بصورتين :-
    أ / عن طرق الخطأ ويتمثل ذلك في :
    1/خروج ورقة قبل ميعادها .
    2/خروج الورقة الثانية بدل الورقة الأولى في حالة وجود ورقتين .
    ب/كشف متعمد وله عدة صور :
    1/دخول الطلاب بعد فترة من بداية الإمتحان بعد حل بعض الأسئلة خارج حجرة الإمتحان - وجود الإمتحان عند الطلاب قبل فترة وجيزة من بدايته.
    2/حصول الطالب على الإمتحان قبل وقت طويل من بدايته وهذا ينفي الكشف الجزئي له ويؤكد كشف كل الأوراق .
    متى بدأ ظهور الفساد والفوضى بصورة واضحة في هذا المجال :-
    أ /إمتحانات المجاهدين التي عقدت في مناطق غير آمنة ويهاجر لها طلاب من جميع بقاع السودان بغرض الغش .
    ب/كثرة المراكزالخارجية التي لا يعرف أحد من المسئول وكيف يتم اخياره وما هي الكوادر المعاونة له .
    ج/وجود مراكز في مناطق نائية وغير آمنة ولا توجد وسائل الحفظ والحماية اللازمة .
    د/التطور التقني الهائل و بدائية وسائل الحفظ والتأمين.
    ه/تولي القيادة للعمل بصورة يظهر خللها من خلال الآتي : 1/الأختيار عن طريق الولاء السياسي.
    2/السيطرة القبلية حيث نجد قبائل معينة هي المسيطرة .
    3/ضعف التدريب والتأهيل .
    4/تدخل النقابات واتحاد المعلمين في اختيار هذه العناصر وذلك يخلق نوع من الفوضى وقيام لوبيات تحكمها المصالح .
    5/غياب المساءلة والمتابعة والشفافية في إدارة هذا العمل القومي العظيم .
    كيف يتم تقييم ما حدث هذا العام ؟
    أ /التهاون وعدم الوضوح في التعامل مع تجربة الأعوام السابقة وخاصة تجربة الأجانب أدى لتفاقم الأمر .
    ب/تغييب المعلومة الصحيحة عن المواطن أوجد حالة من الربكة جعلت كل شيئ ممكن .
    ج/تهميش دور المعلمين وما يخرج من ملاحظات ومتابعات منهم أفقد هذا العمل الكادر الفني المؤهل الأمين .
    د/الخصخصة التي سادت قطاع التعليم من غير رؤية واضحة جعلت المنافسة موجودة في كل شيئ حتى في الفساد والفوضى .
    ه/مالم يتم بصورة واضحة وشفافة من المسئول عن خروج الامتحان وكيف تم ذلك تظل الثقة مفقودة في أي معالجة وخاصة المعالجة الجزئية بإعادة مادة الكيمياء فقط.
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