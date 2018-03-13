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امانة المراة وقطاع التدريب بالنادي السوداني بالرياض يفتتحان برنامج تدريبي حول قواعد العمل التنظيمي

13-03-2018, 09:46 PM

نهلة حسن العوني
<aنهلة حسن العوني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 22

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امانة المراة وقطاع التدريب بالنادي السوداني بالرياض يفتتحان برنامج تدريبي حول قواعد العمل التنظيمي

    09:46 PM March, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    نهلة حسن العوني-
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    الرياض : نهلة العوني

    أكدت الاستاذه نوال محمد حسن أمينة المرأة بالنادي السوداني بالعاصمة السعودية الرياض دعم الدوله للمرأة السودانية في الداخل والخارج لمواصلة مسيرة انجازاتها منوهة لما تحظى به المرأة في الخارج من تقدير وعرفان و للدور الكبير الذي تلعبه في كافة المجالات لبراعتهن في تحمل المسئوليات القيادية والريادية ، جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي إقامتها أمانة المرأة بالنادي السوداني بالتعاون مع قطاع التدريب و الموارد البشرية باستراحة دريم الأحد الموافق 3 مارس2018 بعنوان مبادئ وقواعد العمل التنظيمي والتعرف على لوائح ونظم المؤسسة قدمها الخبير الأكاديمي المرموق الدكتور عبد الماجد حسن والخبير الاداري واشتملت الأمسية على إفطار جماعي بإشراف المكتب الاجتماعي لأمانة المرأة وسط حضور وتشريف يتقدمه سعادة الأستاذ غالب حامد رئيس النادي السوداني ولفيف من القيادات والهيكل الإداري للنادي وعضوات النادي السوداني .
    بدأت الجلسة بالقران الكريم الزهرة تسابيح ورحبت امينة المراة الاستاذه نوال بالحضور بكافة المقامات وأشادت بالمرأة ومشاركتها الفاعلة وأكدت بان الدورة التدريبية جاءت في إطار اهتمام قيادات النادي بالتدريب وتفعيل طا قات المرأة ورفع قدرات الكوادر النسويه وتنمية مهاراتهن وإكسابهن المعارف التنظيمية والمهنية والوظيفية وتطوير أساليب أداء الامانه وتنمية قدرات المرأة في إعداد الخطط الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها و تنمية الوعي التنظيمي بين العضوات والتعرف على أهداف المؤسسة ولوائحها زيادة عدد الكوادر المؤهله و تحقيق الاستقرار الإداري .
    وأشارت الدكتورة محاسن الوادي رئيس قطاع التدريب والموارد البشرية بالنادي السوداني ان من أهداف تنظيم هذه الدورة تشجيع الإبداع والجودة لتطوير الموارد البشرية وتنزيل نظم التدريب للقواعد والقيادات وتقييم وقياس العائد من التدريب وافادت الدكتورة الوادي عن وضع خطه التدريب الكامل حتى تصل العضوية لمراحل متقدمه وصولا للجودة الشامله و قدمت الشكر للمحاضر الدكتور عبد الماجد حسن ولكل الحضور ولكل من ساهم في إخراج اليوم بأحلى الحلل.
    وابتدر الدكتور عبد الماجد حسن الدورة بعناوين ومحاور عميقه دار الشرح والتفصيل والنقاش حولها كالتالي :
    -التعريف بالأهداف العامة والتفصيلية للدورة.
    -تنشيط قيادات المرأة في النادي السوداني.
    -نشر المعرفة التامة بمبادئ وأهداف النادي ووسائل تحقيقها.
    -نشر الوعي بجوانب العمل التنظيمي.
    -العصف الذهني لإخراج الخبرات المتراكمة لدى القيادات معرفة مفهوم القرار التنظيمي وأبعاده.
    -التحفيز لأداء الأعمال والتكاليف التنظيمية بحرفية ومهنية.
    -التواصل بين القيادات واستعرض أهداف النادي ودوره في إرساء قيم التعاون بين أفراد الجالية
    وفي رعاية الأسر ومساعدتها.
    -غرس القيم الفاضلة ومنها حب الوطن والاهتمام بالقطاعات الحيه
    المرأة والشباب والطلاب
    -إعطاء صورة ذهنية متميزة للفرد السوداني في المهجر بالاضافه لمساعدته في حل مشاكل الجالية بالتنسيق والتعاون من الجهات الرسمية السودانية.
    - كيف يكون العضو فاعلا من خلال المبادرة المشاركة بالرأي والجهد وأوضح وحقوقه وواجباته كقدوة حسنة لتشجيع الآخرين في
    -تنفيذ التكاليف الالتزام والانضباط تحقيق قيم ومبادئ النادي و دعم سياسات وبرامج النادي حضور الأنشطة والفعاليات
    -مفهوم البناء الهيكلي التنظيمي كيفية تقسيم الأعمال أهمية الهيكل التنظيمي في ترتيب العلاقات داخل المؤسسة توضيح المستويات الإدارية فـي المنظمة واختصاصات ومسؤوليات كـل مستـوى والقرار التنظيمي الذي يصدر من قبل التنظيم على مستوياته المختلفة ويكون من المستوى الأعلى إلى المستويات الأدنى
    -مفهومه ، أركانه ومقومات نجاحه وعرج بعد ذلك الى المرجعية والمؤسسية والانضباط التنظيمي وإشكالاته التأصيل الشرعي للانضباط وذكر بأنه يتمثل الالتزام التنظيمي.الالتزام الأخلاقي.الالتزام الأدبي.
    والضابط في ذلك الدين وما حض عليه من طاعة ولي الأمر ودعا للتناصح والتذكير رفع ألامر إلى القطاع المختص وأشار الى
    -تطبيق ألجوده الشاملة ومكوناتها كخطة إستراتيجية واقعية مقنعة وملبية للتطلعات وفي الختام دعاء الى التناصح والنصيحة للقيادة بإتباع الهدي النبوي من خلال التسلسل التنظيمي.
    «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.»
    وقد اشتملت الدورة على عدة مداخلات من الحضور ونقاش اتسم بالموضوعية والوعي باهداف الدورة ومحاورها ، وفي الختام تحدث الاستاذ احمد نور الدين رئيس القطاع الفئوي بالنادي السوداني وقدم التهنئة بنجاح الدورة وثمن دور المرأة وأكد ان المرأة ركيزة أساسيه ومطلوب منها دور كبير في المرحلة القادمة وأكد دعم القطاع الفئوي لكل المبادرات وجاهزيته وفي الختام قدمت امينة المراة بالنادي السوداني الاستاذه نوال الشكر للدكتورعبد الماجد حسن ولجميع الحضور وعضوات النادي ولقطاع التدريب والمواد البشريه بالنادي وجميع مكاتب المراة للحضور المتميز والمشاركة الفاعلة والتنظيم الرائع .
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