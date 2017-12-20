20-12-2017, 10:41 PM

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امانة الشباب بالنادي السوداني بالرياض تدشن حزمة من البرامج بهيكلتها الجديدة

10:41 PM December, 20 2017 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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برعاية السفير أسامة سلمان:



الرياض : التيجاني عبد الباقي - تصوير: احمد بليله

بدات امانة الشباب بالنادي السوداني بالرياض تدشين حزمة من البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها بعد تشكيل ادارتها للدورة الجديدة شملت تعيين نائبين للرئيس وثلاثة مساعدين لامين الشباب ومدير تنفيذي ورؤساء ونواب 12 دائرة .

وجاء إقرار هذه البرامج في اجتماع كبير عقد تحت شعار "الشباب سواعد الخير ونهضة الامة وامل الغد" بالعاصمة السعودية الرياض برعاية كريمة وتشريف من السفير اسامة حسن سلمان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة السودان بالسعودية والمستشار الفني بالسفارة عوض هاشم و الاستاذ غالب حامد رئيس المجلس الاستشاري للنادي السوداني بالرياض ولفيف من قيادات النادي .

وكان امين شباب النادي السوداني بالرياض قد اصدر قرارا رقم (7/11) لسنة 2017م يقضي بتعيين نواب الاستاذ يوسف احمر عين والاستاذ عبد الله حسن مصطفى وثلاثة مساعدين لامين الشباب ومدير تنفيذي ورؤساء ونواب 12 دائرة وسط تغييرات واسعة.



مسيرة الإنجازات



في مستهل الاجتماع استعرض امين امانة الشباب هشام موسى بعد ترحيبه بأعضاء المكتب التنفيذي الجدد والضيوف مسيرة الإنجازات التي حققتها الامانة خلال الدورة السابقة على المستويين الداخلي الخاص بالعضوية والخارجي بالتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق الأهداف الوطنية والقومية.

وثمن الدعم والمساندة المقدرة التي وجدتها الأمان من قبل الامانة الاتحادية و قيادة النادي السوداني والمشاركة الفاعلة من الأعضاء الكرام مما كان له الأثر الكبير في رفع الصوت الوطني المعافى عاليا وتشكيل منظومة تكاملية مع الكيانات الوطنية بالرياض عكست الوجه المشرق لإنسان السودان في كافة مناحي الحياة .



شكر وتقدير



وعبر امين الشباب هشام موسى عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ولسفارة السودان بالمملكة بقيادة السفير عبد الباسط السنوسي للرعاية والاهتمام الخاص الذي يولونه للقطاع الشبابي وكذلك عبر الشكر للشباب الذين ترجلو عن دفة القيادة في الامانة لجهودهم المخلصة في خدمة هذا القطاع والوطن رغم التحديات والصعوبات داعيا الشباب بمختلف توجهاتهم للإنخراط في العمل والاسهام في مسيرة نهضة السودان.





التغييرات لمواكبة التطورات



ومن جانبه اكد الاستاذ غالب حامد حامد رئيس المجلس الاستشاري للنادي السوداني بالرياض ان التغييرات التي حدثت بامانة الشباب جاءت في إطار التطورات الكبيرة التي يشهدها الوطن السودان بتجديد الدماء وافساح المجال لعناصر جديدة لاكتساب الخبرات والاسهام في خدمة البلد والمجتمع .

واثنى على الجهود الكبيرة التي قدمها الاعضاء السابقين في امانة الشباب وتضحيتهم بالوقت والمال لاجل خدمة الوطن معربا عن ثقته بان من خلفوهم على تسنم العمل في الأمانة سيكونون على قدر المسؤولية لاستكمال المشاريع والخطط التي وضعها اسلافهم والهادفة لتحقيق آمال وأحلام وطموحات الشباب السودانى.



تدشين البرامج للدورة الجديدة



شهد الاجتماع استعراض للانجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية ومشاركات الحضور بتقديم الآراء والمقترحات التي تهدف الى الارتقاء بالعمل الشبابي وتطوير خطط وبرامج امانة الشباب خلال الدورة الجديدة بما يسهم في تحقيق الأهداف الكلية مع بقية الامانات في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة.



محور التدريب وزيادة الكفاءة



قدم الدكتور عبد الماجد حسن خبير الجودة الشاملة محاضرة عن اساسيات العمل والانضباط وتجويد الاعمال حضرها اعضاء المكتب التنفيذي الجدد ودار نقاش مفتوح لتاكيد الالتزام بالمؤسسية والاهتمام بالقيمة الاخلاقية للعمل العام واعتمد الدكتور عبد الماجد 7 دورات تدريبية لتقديمها .

واكد الاستاذ احمد نورالدين رئيس القطاع الفئوي على التاكيد على قيام ورش و سمنارات و محاضرات و ندوات و منتديات حسب برنامج امانة الشباب الطموح .



عروض مرئيّة تعكس خطة العمل والهياكل



وشهد الحضور عرضاً مرئياً مفصلا على البروجكتر قدمه المدير التنفيذي الاستاذ علي حسن علي عكس المهام التنظيمية لاعمال الامانة والتعريف بالدوائر ومسئوليها واختصاصاتها بصورة تفصيلية وقد نال إعجاب الحضور اعقبه حوار ونقاش موسع خلص الى ضرورة التركيز على الدور الاجتماعي والتكاتف بين العضوية والتصالح والتصافي والتوافق على قضايا الوطن وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والاهتمام بالتدريب والتاهيل وتكريم الجيل الاول من المؤسسين الذين قدموا في نكران ذات مشهود .انتهى





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