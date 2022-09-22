اليوم الوطني السعودي رقم92

إحتفلت سفارة المملكه العربيه السعوديه باالسودان وبمنتجع الجنادريه بضاحية الخرطوم يوم الاربعاء بااليوم الوطني السعودي الذي يحمل الرقم 92
الإحتفال كان بمثابة فرصه ذهبيه لعكس التراث العربي الاصيل وذلك من خلال معارض متخصصه لإبراز الوجه المشرق لاأرض الحرمين الشريفين
كنت اتوقع أن يكون الحضور نوعي ومحصور فقط في العاملين في الحقل الدبلوماسي من السفراء المتعمدين في السودان فقط إلا أن المفاجأه كانت أكبر من ذلك
كل شرائح المجتمع السوداني بمختلف توجهاتهم من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار كانوا يشكلون لوحه وطنيه زاهيه وفي الصفوف الأماميه في الإحتفال
الطرق الصوفيه والجماعات الدينيه من مختلف مشاربهم وميولهم ومعتقداتهم ضاقت به مكان الاحتفال
كرم الضيافه العربي المميز كان حاضرا بمختلف المشاريب الشرقيه والغربيه ومالذ وطاب من أطايب الطعام وافخرها يوزعونها أناس متخصصون في إكرام الضيوف حافين الأقدام
كلمة السفير السعودي باالسودان علي بن حسن بن جعفر تميزت باالرصانه والبلاغه والفصاحه ومزجت باالمشاعر الصادقه تجاه شعب السودان وعدد من خلال كلمته الضافيه والكافيه المجهودات المقدرة التي تقوم بها المملكه تجاه السودان حكومة وشعبا
تكريم الرموز الفنيه والأدبيه السودانيه من قبل السفير السعودي كانت لفته بارعه وضربة معلم وجدت القبول والإستحسان من قبل الحضور وكانت بمثابة قلادة شرف في عنق السودان
الحضور المميز للعنصر النسائي السوداني في الاحتفال كان لافت للأنظار ومكان إعجاب الحضور وإن دل علي شيئ فإنما يدل علي متانة العلاقه مابين الدولتين
المعارضه السودانيه بكامل عضويتها من قيادات قوي الحريه والتغير المجلس المركزي وقوي الحريه التوافق الوطني والاحزاب ذات الإيدلوجيات الفكريه اليمينيه واليساريه وقيادات المكون العسكري كانت وجهتهم مكان الاحتفال وكان الاحتفال بمثابة مائده مستديره تنقصها فقط صافرة الإنطلاقه
وزير الصحه الاتحادي وضيف شرف الاحتفال ألقي خطاب جميل تطرق من خلاله الي متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصاديه والأمنيه والسياسيه
السعوديه إستحقت بحق وحقيقه أرفع الأوسمه والنياشين في يوم عيدها الوطني رقم 92
قادة الرأي العام من قبيلة الإعلامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم ومن مختلف مؤسساتهم الإعلاميه المقروءه والمرئيه والمسموعه كانوا علي قلب رجل واحد وجددوا العزم علي العمل من اجل تطوير وتنمية العلاقات مابين البلدين من اجل مصلحة الشعبين
مشاركة السودانين في الاحتفال دلاله واضحه علي محبتهم القلبيه الخالصه للشعب السعودي حكومة وشعبا
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 21 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة